UBER meldet erstmals klare operative Gewinne und kommt auf mehr als 1 Mrd. $ Gewinn p. a. Damit müsste nach Ansicht New Yorker Analysten das Ziel von UBER erreicht sein, dauerhaft im Markt etabliert zu bleiben. Im vergangenen Quartal haben 6,5 Mio. UBER-Fahrer weltweit einen Rekord an Fahrgästen und Lebensmitteln befördert. Aktueller Marktwert dafür 120,7 Mrd. $. Für europäische Verhältnisse unvorstellbar und aus der Sicht der Europäer auch schwer nachvollziehbar. UBER erreichte soeben den alten Rekord von 2020/2021 und steht ähnlich wie AMD vor der Frage: Gibt es eine deutliche technische Korrektur oder ein klares Signal nach oben, als Bestätigung der Nachhaltigkeit des Kerngeschäfts? 60 $ sind der Ausgangspunkt.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 50! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 50 u. a.:- Das Börsenjahr 2023 schließt mit durchweg positiven Ergebnissen- Deutschland beeindruckt bis jetzt mit der niedrigsten Verschuldung aller Vergleichsländer- Konkurrenz belebt das Geschäft - AMD greift NVIDIA an- Gezielter Blick auf HENKEL und MERCK- WALL STREET: Die Fed entschied am Mittwoch, nichts zu entscheiden- BRENNTAG wird neu aufgestelltIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info