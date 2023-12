Die Aktie von SMA Solar notiert am Donnerstag zwischenzeitlich zweistellig im Plus und egalisiert damit den starken Abverkauf vom Vortag. Grund dafür ist die Hoffnung auf sinkende Zinsen sowohl in den USA als auch im Euro-Raum im kommenden Jahr, was von den Anlegern am Donnerstag vor allem im Nebenwertebereich gefeiert wurde.Derweil wird viel gemutmaßt über die Sparzwänge, die aus der tags zuvor nach zähem Ringen erzielten Einigung auf den Bundeshaushalt resultieren. Vizekanzler Robert Habeck hatte ...

