Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat sich dazu durchgerungen keinen weiteren Zinsschritt mehr nach oben zu gehen, so die Analysten der NORD LB.Die Bank Rate liege demnach weiterhin bei 5,25%. Mit einer Stimmenverteilung von 6 zu 3 habe sich an dem Abstimmungsverhalten der letzten Sitzung im November nichts geändert. Der Unterton sei falkenhaft gewesen, denn die drei Gegenstimmen hätten für eine Erhöhung des Leitzinses auf 5,5% plädiert. Zinssenkungen würden indessen noch keine Rolle für die Notenbank spielen. Frühestens im dritten Quartal in 2024 sehe man nach den eigenen Projektionen die erste Möglichkeit einer Verringerung der Bank Rate. Die Probleme der Konjunktur würden dann zwar nicht wie von Zauberhand vom Tisch gewischt; zumindest an der Preisschraube des geliehenen Geldes könnte gedreht werden und sich dadurch Entspannungstendenzen den Weg in die Wirtschaft bahnen. (14.12.2023/alc/a/a) ...

