Ein von Merck & Co und Moderna entwickelter Impfstoff hat dazu beigetragen, das Wiederauftreten von schwerem Hautkrebs drei Jahre lang zu verhindern, so die vielversprechenden Ergebnisse einer Studie. Patienten mit schwerem Melanom, die den Impfstoff und das Krebsmedikament Keytruda von Merck erhielten, hatten ein um 49 Prozent geringeres Risiko zu sterben oder einen Rückfall zu erleiden als Patienten, die nur Keytruda erhielten, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Ergebnisse sind wichtig für Moderna, dessen Strategie nach der Corona-Pandemie darin besteht, neue Anwendungen für seine Boten-RNA-Technologie zur Bekämpfung von Grippe, RSV und Krebs zu entwickeln. Vergangenen Monat …