NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Analystin Aneesha Sherman untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle Trends am US-Sportartikelmarkt. Für Hersteller und Händler von Premium-Produkten seien die Voraussetzungen besser als am Massenmarkt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 23:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 23:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken