Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, aber nicht die Kauflaune der Anleger. Seit sieben Wochen steigt der DAX kräftig an und markiert ein Rekordhoch nach dem anderen. Am Donnerstagmorgen kletterte der deutsche Leitindex sogar erstmals über die 17.000-Punkte-Marke. Die Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve wurden am Aktienmarkt sehr freundlich aufgenommen. Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zu der Zinspause im Dezember und drei Zinssenkungen in 2024 beflügelten die großen US-Indizes. Ob die Fed damit in diesem Jahr ihr bestmögliches getan hat, erläutert Christoph Zwermann. In seinem großen Jahresrückblick fasst er die Entwicklungen an den Märkten zusammen und gibt einen Ausblick auf das, was die Börsianer im neuen Jahr erwartet. Mehr dazu erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der Zwermann-Analyse. Hier geht es zur Webseite von Christoph Zwermann: www.zwermann.com