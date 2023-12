EZB belässt Zinsen vorerst auf Rekordhoch

Werbung







Die europäische Zentralbank hat am Donnerstagmittag angekündigt, die Zinsen im Dezember vorerst nicht verändern zu wollen. Daneben beschlossen die Währungshüter einen schnelleren Abbau ihrer Bilanz.



Die europäische Zentralbank (EZB) verkündete am Donnerstagmittag ihren Zinsentscheid. Im Euroraum belässt die EZB den derzeitigen Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5 %, den Einlagesatz bei 4 % und den Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,75 %. Die EZB macht es somit der FED gleich, welche am Mittwoch die Zinsen ebenfalls unverändert ließ. Spannend bleibt, wann im nächsten Jahr die Zentralbanken zu ersten Zinsänderungen greifen werden. Die Inflation bleibt hierfür weiterhin ein wichtiger Indikator, diese hatte im Euroraum in November noch 2,4 % betragen. Die Inflations- und Wirtschaftswachstumsprognose für 2024 für den Euroraum wurde von der EZB noch einmal nach unten korrigiert, anders als bei der FED gab es jedoch zu möglichen Zinssenkungen im kommenden Jahr keine Aussagen.









Quelle: HSBC