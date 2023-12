Porsche wird sein Geländewagenmodell Macan mit Verbrennermotor in der EU vom Markt nehmen - der Grund klingt erst einmal ungewöhnlich. Das SUV entspricht nämlich nicht den Regeln für Cybersicherheit, die in der EU zum 1. Juli 2024 gelten. Trotzdem wird das Fahrzeug weiterhin in Deutschland produziert. Die Volkswagen-Tochter Porsche wird den Geländewagen Macan mit Benzinmotor in der EU vorzeitig vom Markt nehmen, weil die Umstellung auf neue Zulassungsvorschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...