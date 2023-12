Wie investiert eigentlich ein Student? Diese Frage beantwortet Mustafa Koc im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Der 19-Jährige studiert Betriebswirtschaftslehre im ersten Semester an der Universität Duisburg-Essen. Sein Interesse für die Börse wurde vor zwei Jahren geweckt. Seitdem landet sein Taschengeld am Kapitalmarkt. Aus ethischen Gründen investiert Koc nicht über ETFs, sondern setzt insbesondere auf Einzelaktien. Insgesamt ist seine Handelsstrategie geprägt durch ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Welche Werte das Depot des jungen Duisburgers füllen, erfahren Sie in "Wie investiert..". Hinweis: Das Interview wurde am 01. November 2023 aufgezeichnet und somit zu Beginn der Jahresendrallye. Damit bezieht sich Koc in seinen Aussagen auf die schwächeren Kursverläufe in den Wochen zuvor. DER AKTIONÄR TV begrüßt täglich tausende Anleger und berichtet über die wichtigsten Entwicklungen an den Märkten. Im neuen Format "Wie investiert.." wechselt Moderatorin Kübra Anac die Perspektive und fragt Privatanleger, welche Aktien sie im Fokus haben und wie sie ihr Geld investieren. Das Spannende daran: Acht Gäste aus verschiedenen Städten, mit unterschiedlichen Berufen und weit auseinanderliegenden Einkommen gewähren einen Einblick in ihre Portfolios. Wie die persönliche Geldanlage aussieht, ob beim unerfahrenen Studenten, risikobereiten Unternehmer oder der Rentnerin von nebenan, erfahren Sie jeden Freitag um 16 Uhr bei uns auf DER AKTIONÄR TV.