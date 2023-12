Eine taubenhafte Fed hat der Wall Street am Mittwoch ein frühes Weihnachtsgeschenk beschert. Die Andeutung einer Zinswende schickt die seit Wochen andauernde Zinsparty in die Verlängerung. Im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank beschleunigten die US-Börsen ihre jüngste Rallye. Der Standardwerte-Index Dow Jones stieg erstmals über die Marke von 37.000 Punkten und erreichte damit ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...