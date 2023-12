Unterstützt von der guten Stimmung an den Märkten nach der Fed-Sitzung am gestrigen Mittwoch hat die Aktie von Apple ihre Rekordfahrt fortgesetzt und neue Höchststände markiert. Ein positiver Kommentar der Analysten von Citi liefert dabei zusätzlichen Rückenwind - sie glauben nämlich, dass der Tech-Riese auch 2024 zu den Outperformern gehören wird.Die Apple-Aktie hat am Mittwoch im Anschluss an den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bei 197,96 Dollar ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis markiert. ...

