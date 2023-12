EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Symrise AG: Aktualisierte Entwicklung Umsatz und Profitabilität 2023



14.12.2023

14.12.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aktualisierte Entwicklung Umsatz und Profitabilität 2023 Symrise präzisiert Erwartung für das Geschäftsjahr 2023

Das organische Wachstum 2023 soll nun über 7 % liegen und übertrifft damit die bisherige Prognose von 5 bis 7 %. Damit würden die Umsatzerlöse des Gesamtjahres bei etwa 4,7 Mrd. € liegen.



Unter Berücksichtigung von Sondereinflüssen erwartet Symrise für das Gesamtjahr nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von 19 bis 19,5 % und liegt damit leicht unter der bisherigen Prognose von um die 20 %. Gründe dafür sind insbesondere Neubewertungen von Vorräten aufgrund gesunkener Rohstoffpreise sowie negative Währungseffekte.



Darüber hinaus belastet der verzögerte Abbau von Lagerbeständen die Profitabilität für das laufende Geschäftsjahr. Aufgrund einer guten Nachfrage hält das Management unverändert an den Langfristzielen fest. Bis 2028 soll ein jährliches organisches Wachstum von 5 bis 7 % (CAGR) erzielt werden. Die Profitabilität (EBITDA-Marge) soll sich dabei in einem Zielkorridor von 20 bis 23 % bewegen.



Symrise wird die detaillierten Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 am 6. März 2024 bekanntgeben.

