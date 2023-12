Stralsund/Schwerin (ots) -Heute haben der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern und das östlichen Mecklenburg Heiko Miraß, der Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern Brigadegeneral Uwe Nerger und der Kompaniechef der Heimatschutzkompanie "Vorpommern" Hauptmann Frank Dubbert die Patenschaftsurkunde zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Biermanufaktur Störtebeker in Stralsund unterzeichnet.Heimatschutz ist eine wichtige Aufgabe der Bundeswehr, die von Reservisten und Reservistinnen wahrgenommen wird. Im Spannungs- und Verteidigungsfall wird die Heimatschutzkompanie bei der Sicherung und Bewachung verteidigungswichtiger Infrastruktur eingesetzt. Sie entlastet damit die aktive Truppe. "Dieses zivilbürgerliche Engagement für die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland wird mit der Patenschaft gewürdigt. Im Land unterstützen Soldaten und Soldatinnen des Heimatschutzes auch in der Amts- und Katastrophenhilfe. Hilfeleistungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, der Afrikanischen Schweinepest und bei verschiedenen Großbränden sind noch in guter Erinnerung", betonte Miraß bei der Unterzeichnung.Die Heimatschutzkompanie "Vorpommern" besteht aus etwa 120 Soldaten und Soldatinnen. Die Kompanie ist in der Marinetechnikschule Parow nahe Stralsund beheimatet.Der Kommandeur Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern Brigadegeneral Uwe Nerger: "Die Übernahme der Patenschaft für die Heimatschutzkompanie "Vorpommern" durch Herrn Heiko Miraß - Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg - ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung für den Einsatz unserer Reservisten und Reservistinnen in der Region. Ich freue mich, mit Staatssekretär Miraß einen weiteren starken Partner für die wichtigen Aufgaben des Heimatschutzes an meiner Seite zu wissen."Es gibt drei Heimatschutzkompanien mit den Namen "Mecklenburg", "Vorpommern" sowie "Ostsee" im Land. Nach der Übernahme der Patenschaft über die Kompanie "Mecklenburg" seitens der Präsidentin des Landtages ist die Patenschaft mit der Kompanie "Vorpommern" die zweite Patenschaft dieser Art.Pressekontakt:Landeskommando Mecklenburg-VorpommernPresse und MedienOberstleutnant Ulrich MetzlerTelefon: 0385 511 3502Mail: pressestellelkdomv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5672351