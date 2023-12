Elon Musks Twitter-Nachfolger X hat seit heute nun auch in Europa einen starken Konkurrenten. Für den Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta iam am heutigen Donnerstag der Startschuss in der EU gefallen. Threads setzt auf Metas Foto- und Videoplattform Instagram auf. Deshalb können für die Anmeldung bei Threads die Login-Daten von Instagram verwendet werden.Damit kann der Dienst von Anfang an auf Verbindungen zwischen hunderten Millionen Nutzern zurückgreifen, während andere X-Konkurrenten ...

