Der DAX konnte am Vortag nach dem US-Leitzinsentscheid im nachbörslichen Handel bereits kräftig zulegen und setzte diese Aufwärtsbewegung auch am heutigen Donnerstag zunächst weiter fort. Im Tageshoch erreichte der DAX 17.003 Punkte, prallte dann aber an der Marke von 17.000 Punkten nach unten ab und zeigt sich aktuell mit einer sehr bärischen Wochenkerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Am Vortag hieß es im Insight: ...

