Bynder, der weltweit führende Anbieter von Digital Asset Management (DAM) gibt mit großer Freude die Ernennung von Dominique LeBlond zum Chief Product Officer bekannt.

Dominique LeBlond kommt von E-Commerce-Plattform Beerwulf® von Heineken, wo er als Chief Product Technology Officer tätig war. Dominique ist ein sehr erfahrener Produktmanager mit fundiertem Wissen über das digitale Erlebnis- und Content-Ökosystem. Er hatte leitende Positionen in der internetbasierten Softwarebranche inne und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung innovativer Produkt- und Technologielösungen für Fortune 1000-Unternehmen verweisen.

Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Marken KI-Technologien in ihre Content-Prozesse einbinden, wird Dominique LeBlond sicherstellen, dass die Kundenbedürfnisse im Vordergrund der Produktstrategie von Bynder stehen. Sie ist ausschlaggebend für die Produktorganisation von Bynder, um neue und innovative Funktionen zu entwickeln und zu unterstützen, die Marken dazu inspirieren, durch außergewöhnliche Content-Erlebnisse zu wachsen.

Dominique LeBlond dazu: "Ich bin wirklich sehr erfreut, zu einer so talentierten Gruppe von Menschen zu stoßen, die das weltweit führende Pure-Play-DAM-Unternehmen aufgebaut haben. Bynder steht bereits an der Spitze der Produktentwicklungen in diesem Bereich, insbesondere in den Bereichen KI und Content Operations, und ich freue mich darauf, das Team zu leiten und die nächste Phase innovativer Lösungen für unsere Kunden und Nutzer einzuleiten."

Bob Hickey, CEO von Bynder, sagte: "Ich freue mich sehr, Dominique in unserem 500-köpfigen Team weltweit tätiger Mitarbeitender bei Bynder begrüßen zu dürfen. Die Anforderungen und Implementierungen unserer Kunden werden immer komplexer, so dass Dominique mit seinem fundierten Wissen über Content-Workflows und Anwendungsfälle perfekt in unser erstklassiges Management-Team passt. Dominiques Erfahrung in der Umsetzung von kundenspezifischen Erkenntnissen in Produktfunktionen, die dem Kunden einen echten Mehrwert bieten, wird das Erlebnis unserer Kunden formen und optimieren. Dominique wird sich als außergewöhnlicher Partner für unsere Kunden erweisen und sie in die Lage versetzen wird, außergewöhnliche Inhaltserlebnisse in ihrem eigenen Ökosystem zu liefern, und zwar gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Marken Inhalte nutzen, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen."

Die Ernennung von Dominique LeBlond folgt auf eine eindrucksvolle zwölfmonatige Geschäftsentwicklung von Bynder. Das Unternehmen hatte im Dezember 2022 eine Mehrheitsinvestition von Thomas H. Lee Partners (THL) erhalten, feierte im Januar 2023 sein zehnjähriges Bestehen und verzeichnete innerhalb von sechs Monaten ein Wachstum von 185 bei der Bereitstellung von Inhalten. Darüber hinaus wuchs die Gesamtzahl der Assets auf der Bynder-Plattform innerhalb von zwölf Monaten um mehr als 100 %. Überdies nahmen die Integrationen um mehr als 20 zu, was die Nachfrage nach Inhalten über eine Vielzahl von Berührungspunkten hinweg verdeutlicht.

Weitere Informationen zu den KI-Lösungen von Bynder finden Sie unter: https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/

Über Bynder

Bynder geht weit über das Management digitaler Assets hinaus. Die Digital Asset Management-Plattform befähigt Teams, das Chaos der sich ausbreitenden Inhalte, Berührungspunkte und Beziehungen zu bewältigen, um erfolgreich zu sein. Mit leistungsstarken und intuitiven Lösungen, die sich an der Art und Weise orientieren, wie Menschen arbeiten möchten, und einem reichhaltig integrierten Ökosystem ist Bynder der Markenverbündete, der die Erstellung und den Austausch von Assets vereinheitlicht und transformiert, Teams inspiriert, Kunden begeistert und Unternehmen voranbringt.

Die mehr als 500 Mitarbeitenden von Bynder, die auch als "Byndies" bezeichnet werden, bilden zusammen den weltweit umfangreichsten Pool an Know-how im Bereich Digital Asset Management. Bynder unterstützt mehr als 1,7 Millionen Nutzer in fast 4.000 Unternehmen, darunter Spotify, Puma, Five Guys und Icelandair. Bynder wurde 2013 gegründet und betreibt acht Niederlassungen rund um den Globus, darunter in den Niederlanden, den USA, Spanien, Großbritannien, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212863812/de/

Contacts:

Manisha Mehta

manisha.mehta@bynder.com