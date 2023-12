QPS Holdings, LLC (QPS), ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen in den Bereichen Entdeckung, Präklinik, Bioanalyse, klinische Studien und klinische Forschung anbietet, verstärkt seinen Fokus auf die qualitative und quantitative Bioanalyse von Biotherapeutika in Europa. QPS kündigt eine erweiterte und aufgerüstete Flotte von Massenspektrometern mit einem neuen TripleTOF 6600 für GLP-Quantifizierung in Groningen, Niederlande, an. Im Rahmen dieser Expansion hat QPS Daniel Schulz-Jander, MSc, PhD, Senior Director of Bioanalysis, für die Leitung des neu erweiterten Teams für die Quantifizierung von Biotherapeutika und Biomarkern mittels Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS) im QPS-Labor in den Niederlanden verpflichtet.

Dieses hochauflösende Quadrupol Time-of-Flight-Massenspektrometer von Sciex ist für die GLP/GCP-Quantifizierung von Oligonukleotid-Therapeutika und die geplante Erweiterung auf die Identifizierung von Oligonukleotid-Metaboliten in Groningen, Niederlande, bestimmt.

"QPS ist bestrebt, auf die Bedürfnisse unserer Kunden in Europa einzugehen, indem wir in den Niederlanden ein UPLC-HRMS-System (Ultra High-Performance Liquid Chromatography-High-Resolution Mass Spectrometry) einrichten, das sich auf Oligonukleotide konzentriert. Dies ist eine natürliche Erweiterung unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Oligonukleotid-Arzneimitteln mit LC-(HR)MS/MS in unserer Einrichtung in Newark, Delaware, USA", sagte Zamas Lam, PhD, Global Head of Bioanalytical (Mass Spec) Preclinical Development, QPS LLC.

"Diese Kapazitätserweiterung kommt für QPS zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da wir unsere seit zwei Jahrzehnten andauernden globalen Bemühungen fortsetzen, die Pharma- und Biotech-Industrie bei der Entwicklung von innovativen neuen Therapien zu unterstützen, um den kritischen Bedarf im Gesundheitswesen weltweit zu decken. Mit der explosionsartigen Zunahme der Arbeiten im Bereich der Nukleinsäuretherapeutika und der Entwicklung von Proteinmedikamenten hat dies eine noch höhere Priorität erhalten", sagte Daniel Schulz-Jander, MSc, PhD, Senior Director of Bioanalysis, QPS Niederlande.

Daniel erhielt sein Dipl. Chem. von der Universität Kassel in Chemie, seinen Doctor rerum naturalium von der Technischen Universität München in Umweltchemie, gefolgt von einem Post-Doc-Stipendium in Pestizidmetabolismus an der UC Berkeley. Seitdem gilt Daniels wissenschaftliche Leidenschaft der Bioanalytik. Er begann in der Biotechnologie bei Ligand und Arena Pharmaceuticals und wechselte dann zu Medtronic, wo er ein bioanalytisches Team aufbaute, das sich auf die Analyse von Medikamenten im Gewebe spezialisierte. Seit Februar 2022 ist Daniel Senior Director für Bioanalyse-Massenspektrometrie bei QPS Niederlande, wo sein Team die Bioanalyse von kleinen und großen Molekülen mit LC-MS/MS sowie ICP/MS unterstützt. Mit dieser Erweiterung verfügt diese Gruppe nun über alle notwendigen LC-MS- und anderen chromatographischen Technologien für die PK/PD-Bioanalyse, um Kunden bei der Entdeckung und Entwicklung von Gentherapien und der Entwicklung von Proteinwirkstoffen zu unterstützen. Die Expertise dieser Gruppe liegt in der Quantifizierung von Oligonukleotiden, Peptiden, intakten Proteinen und hoch hydrophilen niedermolekularen Metabolit-Biomarkern mittels UPLC-HRMS, Immunaffinitäts-UPLC-MS/MS (Tandem-Massenspektrometrie) oder Hybridisierungs-LC-Fluoreszenz.

QPS ist ein GLP/GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen im Bereich der Entdeckung, präklinischen und klinischen Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen von einer kleinen Bioanalyse-Firma zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa, Indien und Asien entwickelt. Heute bietet das Unternehmen erweiterte pharmazeutische F&E-Dienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Neuropharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, Translationale Medizin und klinische Entwicklung. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Kapazitäten und Ressourcen steht QPS für sein Engagement, seinen geschätzten Kunden überragende Qualität, qualifizierte Leistung und zuverlässigen Service zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.qps.com oder per E-Mail unter info@qps.com.

