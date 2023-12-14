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WKN: A3EXPK | ISIN: CA13646R5096 | Ticker-Symbol: DCR
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11.12.23
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QUEST CRITICAL METALS INC 5-Tage-Chart
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CLEEN ENERGY
CLEEN ENERGY AG Chart 1 Jahr
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CLEEN ENERGY AG1,6300,00 %
COPPERSTONE RESOURCES AB0,017-81,01 %
GC RIEBER SHIPPING ASA0,7300,00 %
GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB0,048+4,39 %
LUFAX HOLDING LTD ADR0,800-6,98 %
QUEST CRITICAL METALS INC0,261-1,48 %
TC BIOPHARM HOLDINGS PLC ADR0,128-28,89 %
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