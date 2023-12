Während die Palantir-Aktie dieser Tage nicht so recht aus dem Knick kommt, sorgt zumindest der Chef des US-Spezialisten für Datenanalyse für Stimmung. Auf einer Veranstaltung nahm Alex Karp - wie gewohnt - kein Blatt vor den Mund. Frustriert ist Karp offenbar vor allem über das Europageschäft im Verteidigungssektor.Zwar hätten die Europäer ihre Militärbudgets nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine aufgestockt, aber die meisten Aufträge seien an europäische Unternehmen gegangen, beklagte Karp während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...