Asana erhält in der Kategorie "Completeness of Vision" den ersten Platz

Asana, eine führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, wurde im Gartner® Magic Quadrant for Collaborative Work Management als führender Anbieter ausgezeichnet. Im Magic Quadrant positionierte Gartner® Asana in der Kategorie "Completeness of Vision" an der Spitze.

"Heutzutage benötigen Führungskräfte Tools, die die Arbeit von Einzelpersonen, Teams und Abteilungen mit umfassenderen Unternehmenszielen verknüpfen, um Ergebnisse zu verbessern und den Umsatz zu steigern", sagt Anne Raimondi, Chief Operating Officer bei Asana. "Unternehmen auf der ganzen Welt modernisieren ihre Technologieauswahl und setzen auf KI-gestütztes kollaboratives Arbeitsmanagement, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern. Asana wurde als Leader im ersten Gartner Magic Quadrant for Collaborative Work Management ausgezeichnet. Wir fühlen uns geehrt, für unsere Vision und Strategieumsetzung ausgezeichnet zu werden."

Gartner® Magic Quadrant-Berichte sind die zusammengefassten Ergebnisse einer sorgfältigen, faktenbasierten Forschung und bieten eine ganzheitliche Übersicht über die Positionen der verschiedenen Anbieterin Märkten, in denen das Wachstum hoch und die Differenzierung der Anbieter deutlich ist. Gartner definiert den Markt für kollaboratives Work Management als Produktpalette, die aufgabenorientierte Arbeitsbereiche bereitstellen, in denen Endbenutzer ihre Arbeit planen, koordinieren und automatisieren können.

Was Kunden über die Verwendung von Asana sagen:

Wir haben Asana anfänglich als Projektmanagement-Tool verwendet, aber jetzt nutzen wir es als ein vollumfängliches Work Management Tool. Als Enterprise-Kunde schätzen wir besonders das Datenhosting in Europa, den schnellen Support, die kompetenten Customer Success Manager und das allgemeine hohe Niveau an Unterstützung durch Asana ...

VP Digital Innovation, Project and Portfolio Management

Wir haben Asana eingeführt, um unsere Geschäftsvorhaben nachzuverfolgen, zu verwalten und zu optimieren. Damit können wir eine bessere Organisation der Arbeit ermöglichen und klare Maßnahmen und Verantwortlichkeiten für unsere täglichen Aufgaben definieren, um unsere Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Growth Lead, Media Industry

Wir sind begeistert von Asana. Die Benutzerfreundlichkeit der Software hat zu einer größeren Akzeptanz bei den Mitarbeitenden in unserem Unternehmen geführt. Die Schulungen von Asana haben uns sehr geholfen. Neue Nutzer hinzuzufügen, gestaltet sich viel einfacher als gedacht. Die Teilnahme am Botschafterprogramm bietet eine wertvolle Community-Erfahrung. Die Möglichkeit, neue Funktionen zu testen, zu bewerten und Feedback für zukünftige Funktionen zu geben, ist besonders wertvoll. Es werden regelmäßig neue Features und Funktionen zur Verfügung gestellt. Kunden haben außerdem die Möglichkeit, darüber abzustimmen, was als nächstes eingeführt werden soll.

VP Strategy and Planning, Banking Industry

Testen Sie Asana und erfahren Sie selbst, wie die Plattform Ihre Geschäftsanforderungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen wird. Wir empfanden die Zusammenarbeit mit Asana als äußerst angenehm und professionell. Die Mitarbeitenden legen großen Wert auf den Kundenerfolg und bieten zeitnahen Support. Die Implementierung der Plattform verlief reibungslos. Mein Team konnte die Projektmanagementprozesse dank des umfassenden Onboardings schnell übertragen. Insgesamt war unsere Erfahrung mit Asana großartig.

Associate Product Marketing Management, Marketing

Asana wurde entwickelt, um Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, intelligenter zu arbeiten. Führungskräfte können mit Asana für mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein sorgen, Ergebnisse maximieren und mit Zuversicht skalieren. Um mehr über Asana zu erfahren, besuchen Sie https://asana.com/de/go/demo.

*Quelle: Gartner, "Magic Quadrant for Collaborative Work Management", Nikos Drakos, Joe Mariano, Lacy Lei, 11. Dezember 2023.

Haftungsausschluss:Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, noch werden Empfehlungen ausgesprochen, die Technologieanwendern dazu raten, sich nur für Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen zu entscheiden. Forschungspublikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsabteilung von Gartner und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Der Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen, und sind weder als Tatsachenbehauptungen zu verstehen, noch stellen sie die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner empfiehlt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Asana

Asana ermöglicht es Unternehmen, smarter zu arbeiten. Asana hat über 147.000 Kunden und Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen. Kunden wie Amazon, Roche und T-Mobile vertrauen auf Asana, um alles von der Zielsetzung und -verfolgung über die Kapazitätsplanung bis hin zu Produkteinführungen zu verwalten. Mehr Informationen finden Sie auf www.asana.com.

