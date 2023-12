Ehrgeizige Expansionspläne - NVIDIA nimmt Vietnam ins Visier

Der CEO von NVIDIA hat im Rahmen der Halbleiter- und KI-Konferenz, welche jüngst vom vietnamesischen Ministerium für Planung und Investition ausgerichtet wurde, seine optimistischen Expansionspläne verkündet. Den Plänen nach wird angestrebt, den Standort in Vietnam neu zu strukturieren sowie massiv zu stärken. Doch was soll konkret geschehen und was bedeutet das für die Aktie von NVIDIA in der Zukunft? Die Einzelheiten dazu finden sich im nachfolgenden Beitrag.

NVIDIA plant eine Expansion in Vietnam - Die Einzelheiten im Detail

Im Detail ist es geplant, die bereits bestehende Geschäftstätigkeit in Vietnam grundlegend in ihrer Struktur zu verändern. In der Zukunft ist in diesem Zusammenhang angestrebt, eine eigene juristische Gesellschaft in Vietnam zu gründen. Diese neue Gesellschaft soll anschließend dazu dienen, einerseits talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen sowie die lokalen Ressourcen bestmöglich zu erschließen. Darüber hinaus verfolgt die enge Zusammenarbeit mit dem Staat Vietnam das Ziel, die lokale Infrastruktur nachhaltig zu stärken sowie das Land technologisch auf ein anderes Level zu heben. Das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet: Künstliche Intelligenz.

An der Stelle drängt sich die Frage auf, warum eigentlich Vietnam? Betrachtet man die Expansionspläne von einer Vielzahl an Unternehmen, dann kristallisiert sich eindeutig heraus, dass die Wahl sehr oft auf Vietnam fällt. Das liegt vor allem daran, dass das Land als Wachstumsland gilt und die Wirtschaft damit stark am Aufstreben ist. Während die Wirtschaft in diesem Jahr in vielen Ländern rückläufig ist, wächst die Wirtschaft von Vietnam unaufhörlich. Im Vergleich zum Vorjahr wächst das BIP nach aktuellen Hochrechnungen um 4,7 Prozent. Für das kommende Jahr wird von weiteren 5,8 Prozent Wachstum ausgegangen sowie für 2025 nochmals 6,8 Prozent. NVIDIA könnte von diesem Wachstum unmittelbar profitieren. Aber was bedeutet das für die Aktie?

Das KI-Unternehmen Nummer Eins am Markt

Eines ist klar, NVIDIA zählt derzeit als das KI-Unternehmen schlechthin am Markt und hat in diesem Jahr für eine unglaubliche Euphorie an den internationalen Finanzmärkten gesorgt. Seit Beginn des Jahres stieg das Wertpapier um rund 210 Prozent an und misst dadurch eine Marktkapitalisierung von 1,15 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig sind sich die Analysten nahezu einig, dass das Wachstum der KI-Aktie noch lange nicht beendet ist. Von insgesamt 43 Analysten stufen das Wertpapier 40 Analysten mit einem klaren "Kauf" ein. Die Kursziele liegen in diesem Zusammenhang im Durchschnitt bei 37,2 Prozent und reichen in der Spitze sogar bis zu 131,5 Prozent in den kommenden 12 Monaten.

Die erfolgreiche Expansion in Vietnam könnte als ein Teil zum Kursanstieg in der nahen Zukunft beitragen. Darüber hinaus steckt die künstliche Intelligenz, trotz des immensen Hypes, noch in den Kinderschuhen. In der Zukunft wird der Markt aller Voraussicht nach stark an Volumen gewinnen, wovon NVIDIA auch mit der heutigen Präsenz stark profitieren wird. Das Wachstum des KI-Marktes gilt in diesem Zusammenhang als stärkster Kurstreiber. Blick man an der Stelle auf die prognostizierten Umsätze, dann wird sich dieser alleine im noch laufenden Geschäftsjahr zum Vorjahr um fast 80 Prozent erhöhen, in Verbindung mit einer unglaublichen Steigerung im EBIT um 536 Prozent. Auch in den kommenden Jahren ist mit massiven Wachstum zu rechnen, im höheren zweistelligen Prozentbereich.

Die Analysedaten von Altindex zeigen einen ähnlichen positiven Trend an. Blickt man beispielsweise auf den Website-Traffic, dann ist festzustellen, dass dieser im Vergleich zum Vormonat um rund 41 Prozent angestiegen ist. Auf Facebook stieg das Interesse an NVIDIA wiederum um mehr als 25 Prozent an. Dies spricht eindeutig dafür, dass das Unternehmen und damit auch das Wertpapier im Trend liegt und in der Zukunft weiter ansteigen könnte.

Alternativen zu NVIDIA im Überblick

Neben NVIDIA gibt es noch weitere Unternehmen, die massiv vom aufstrebenden KI-Markt profitieren. Bei den spannendsten und lukrativsten Alternativen handelt es sich um AMD sowie um den Großkonzern Microsoft.

AMD - Die direkte Konkurrenz von NVIDIA

Als direkter Konkurrent zu NVIDIA gilt das Unternehmen Advcanced Micro Devices, welches analog wie NVIDIA im Bereich der Herstellung von Chips und Prozessoren unterwegs ist. Für Aufsehen haben erst kürzlich die veröffentlichten Ergebnisse aus dem dritten Quartal gesorgt. Im Vergleich zum Vorjahr sprang der Umsatz von 66 Millionen US-Dollar auf 299 Millionen US-Dollar. Auch in den kommenden Jahren wird ein deutliches Wachstum erwartet. Die Aktie stieg infolge der Verkündung im Laufe der darauffolgenden Tage um mehr als 13 Prozent an. Im Vergleich zum Eröffnungskurs zu Beginn des Januars liegt das Wertpapier dadurch um 99,5 Prozent in der Gewinnzone.

Alphabet - Das neue KI-Modell für einen Milliardenmarkt

Auf der anderen Seite der KI-Branche steht Alphabet, als Konsument der Rechenleistung, die durch die Prozessoren erzeugt wird, um KI überhaupt erst zu ermöglichen. Im augenscheinlichen Zweikampf mit Microsoft konnte der Großkonzern ein entscheidendes Ziel erreichen. In der vergangenen Woche wurde das KI-Modell namens "Gemini" vorgestellt, welches mit ChatGPT direkt in Konkurrenz steht und dieses sogar in der Leistungsfähigkeit übertrumpfen soll. Die Besonderheit des neuen KI-Modell ist es unter anderem, dass es auch zum Lösen von Problemen sowie zum Treffen von situationsabhängigen Entscheidungen eingesetzt werden kann.

Die Anleger reagierten zwar nur kurzzeitig optimistisch, aber dennoch ist das Wachstumspotenzial aussichtsreich. Insgesamt haben 44 von 54 Analysten erst jüngst eine Kaufempfehlung für die Alphabet-Aktie abgegeben, bei einem Kursziel von bis zu weiteren 33 Prozent innerhalb der kommenden 12 Monate. Was ebenfalls für das Wertpapier spricht, sind die steigenden Google-Trends (8,6 Prozent zum Vormonat) sowie das steigende Engagement auf Facebook (8,5 Prozent zum Vormonat). Diese und noch viele weitere alternative Analysedaten zu den gelisteten Aktien an den Finanzmärkten finden sich auf der KI-gestützten Analyse-Plattform Altindex.

