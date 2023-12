EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

elumeo SE: Verwaltungsrat beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2023/28 in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mio.



14.12.2023 / 21:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

elumeo SE: Verwaltungsrat beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2023/28 in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mio.

Laufzeit: 5 Jahre (2023/2028)

Kupon: 3,8%

Wandlungspreis: EUR 4,50

Emissionsvolumen: bis zu EUR 1,2 Mio.

Juwelo in Q4 2023 mit höchster Anzahl an aktiven Kunden in der Firmengeschichte

JooliPay in Indien mit anhaltend hohem Wachstum: Anfang Dezember wurde

die 1.000 Order ausgeliefert

Berlin, 14.12.2023 - Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), des führenden elektronische Einzelhändlers für Edelsteinschmuck in Europa, hat die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 3,8% in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mio. beschlossen. Die Anleihe wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre an einzelne ausgewählte Lieferanten des Unternehmens, die jeweils mindestens EUR 100.000 pro Anleger erwerben, ausgegeben. Sofern der Aktienkurs der elumeo SE im November 2028 über EUR 4,50 liegt, erfolgt die Umwandlung der Schuldverschreibung in elumeo Aktien; sollte der Kurs darunter liegen, erfolgt die Rückzahlung in bar.

Mit der Begebung der Anleihe wird elumeo seine Bilanzstruktur optimieren, indem kurzfristige in langfriste Verbindlichkeiten umgewandelt werden. Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: "Unsere Partner haben in den vergangenen Monaten sehr positiv auf die Fortschritte unseres Performance-Programms ‚Juwelo100' reagiert. Umso mehr freuen wir uns, dass sie uns mit dem Zeichnen der Wandelschuldverschreibung auch tatkräftig bei unseren ehrgeizigen Wachstumszielen unterstützen werden."

Juwelo100, das in Q2/2023 implementierte Programm zur Steigerung der operativen Performance mit dem Umsatzziel von EUR 100 Mio. im Kerngeschäft bis zum Jahr 2030, wird derweil weiter intensiv vorangetrieben. So wurde im Dezember die Beta-Version der virtuellen KI-Shopping-Assistentin JUWELIA gelauncht, die Kunden individuell berät und Ihnen hilft, das für sie passende Schmuckstück zu finden. Darüber hinaus laufen derzeit die Vorbereitungen zur Einführung internationaler Videoshoppingshows, die automatisch per KI übersetzt werden. Spatz: "Unsere Fortschritte im Bereich KI sind immens. Wir sind nun in der Lage, unseren Videoshopping-Content hochwertig und qualitativ per KI zu übersetzen und dabei auch die Lippenbewegung der Moderatoren an die jeweilige Sprache anzupassen. Das eröffnet uns das riesige Potenzial, unseren Videoshopping-Content international zu niedrigen Kosten zu skalieren. Derzeit bereiten wir Gespräche mit Reichweiteanbietern in Frankreich, Niederlande und Spanien vor."

Im operativen Geschäft konnte Juwelo ebenfalls Fortschritte erzielen. Nach einem leichten Umsatzplus im dritten Quartal 2023 setzt elumeo auch in Q4/2023 seinen Wachstumspfad fort. So ist die Anzahl aktiver Kunden (mindestens ein Einkauf im 4. Quartal) im Vergleich zu Q4/2022 um 15% gestiegen und erreichte Rekordniveau. Als Wachstumstreiber erwies sich dabei erneut das Internet-Angebot, die Zahl der Web-Neukunden in Q4/2023 legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 40% zu. Spatz: "In der Gesamtschau haben wir im Jahr 2023 kundenseitig Marktanteile hinzugewonnen. Zudem sind wir gut aufgestellt, um überproportional stark vom Umsatzwachstum zu profitieren, sobald sich die Stimmung der Konsumenten wieder aufhellt."

Auch die Videoshopping-App jooli hat ihren Erfolgskurs in Indien mit der Einführung und dem Ausbau der Bezahlfunktion jooliPay bestätigt. So konnte jooli die Bestellungen in den Monaten September bis November 2023 im Durchschnitt um 171% steigern. Spatz: "Inzwischen freuen wir uns über mehr als 1.000 ausgelieferte Bestellungen an zufriedene Kunden, die über unseren Marktplatz gekauft haben." Zudem wurde im Dezember 2023 der Onboardingprozess der App neu gestaltet. Die Optimierung des User Interfaces (UI), der User Experiences (UX) sowie des Real-Time-Video-Feeds hat umgehend zu einer erhöhten täglichen Rückkehrfrequenz von in der Spitze bis zu 18% und zu einer deutlich stärkeren Kundenbindung geführt.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Kontakt

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com

14.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com