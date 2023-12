Seit März 2023 ist die kompakte, energiesparende LEO-Antenne Hawk TM u8 von Kymeta für die mobile Kommunikation auf dem Markt

Kymeta (www.kymetacorp.com), das weltweit führende Unternehmen für Satelliten-Flachantennen, und das Satellitenkommunikationsunternehmen Eutelsat Group (eutelsat.com) meldeten heute, dass die elektronisch gesteuerte LEO-Antenne Hawk u8 von Kymeta ab sofort für die terrestrische Mobilität im Eutelsat OneWeb LEO-Netz zugelassen ist. Damit ist es die erste Flachantenne, die für die terrestrische Mobilität im LEO-Netz von Eutelsat zugelassen wurde.

Dieses Angebot läutet ein neues Zeitalter der Netzanbindung für Kunden ein, die unterwegs herausragende Leistung und eine zuverlässige Anbindung benötigen. Die Geschichte des Unternehmens bei der Bereitstellung mobiler Konnektivität reicht weit zurück bis zur Einführung seines ersten Produkts im Jahr 2017. Dank des Hochleistungsnetzes von Eutelsat OneWeb können jetzt alle Fahrzeuge nahtlos und mühelos in das Netz eingebunden werden, und zwar sowohl im Stand als auch während der Fahrt.

"Dies ist eine spannende Zeit: Heute möchten alle wichtigen Sektoren wie Notfallmanagement, Fahrzeugflotten und Bahnbetreiber mobile Breitbandverbindungen als effizientes, effektives Mittel zur Transformation ihrer Betriebstätigkeit nutzen", so Walter Berger, President und Co-CEO von Kymeta. "Der heutige Tag ist ein Meilenstein für das Unternehmen Kymeta, das stolzer Partner der Eutelsat Group ist, denn er steht für die Erfüllung unseres gemeinsamen Engagements, die mobile Satellitenkommunikation weltweit zu ermöglichen."

Massimiliano Ladovaz, Chief Operations Officer der Eutelsat Group, äußerte sich dazu folgendermaßen:"Kymeta bietet ein voll integriertes Produktsortiment mobiler Antennen mit hoher Bandbreite und geringem Stromverbrauch. Das LEO-Satellitennetz von Eutelsat OneWeb wird den Kunden von Kymeta den Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen mit niedriger Latenz ermöglichen, sowohl unterwegs als auch stationär, selbst in den entlegensten Gebieten der Welt."

Über Kymeta

Kymeta ist Branchenführer bei Satelliten-Flachantennen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen. Das Unternehmen erschließt den kommerziellen Wert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtigem Breitband und wirklich mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Die innovative Metasurface-Technologie in Verbindung mit einem Software-First-Ansatz liefert die erste kommerziell erhältliche, auf Metamaterialien basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachantenne. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im stationären Betrieb für alle Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge oder festen Plattformen und versetzen Branchen auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Kapazitäten im Weltraum zu transformieren.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kymetacorp.com.

Über die Eutelsat Group

Die Eutelsat Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Satellitenkommunikation, das weltweit Konnektivitäts- und Rundfunkdienste anbietet. Die Unternehmensgruppe wurde 2023 durch den Zusammenschluss des Unternehmens und OneWeb gegründet und ist der erste vollständig integrierte GEO-LEO-Satellitenbetreiber mit einer Flotte von 36 geostationären Satelliten und einer Konstellation von mehr als 600 Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO).

Die Unternehmensgruppe bedient Kunden in seinen vier Kernmärkten, und zwar Video mit mehr als 6.500 Fernsehkanälen, sowie in den wachstumsstarken Konnektivitätsmärkten mobile Konnektivität, stationäre Konnektivität und Government Services.

Die Eutelsat Group verfügt über ein beispielloses Portfolio an Satelliten im Orbit und ist in der Lage, integrierte Lösungen anzubieten, die den Anforderungen ihrer Kunden aus aller Welt gerecht werden. Die Eutelsat Group mit Hauptsitz in Paris beschäftigt in über 50 Ländern mehr als 1.700 Mitarbeitende. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, eine sichere, krisenresistente und ökologisch nachhaltige Konnektivität bereitzustellen, um die digitale Kluft zu überwinden. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse Euronext (Ticker: ETL) und an der Londoner Börse (Ticker: ETL) notiert.

