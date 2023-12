Partnerschaft wertet PCIe 6.0 PHY- und Controller-Lösung von Alphawave Semi durch Verifizierung von Drittanbietern auf und stärkt die Interkonnektivität in der KI-Recheninfrastruktur

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die Technologie-Infrastruktur der Welt, gab heute die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Keysight Technologies, einem marktführenden Anbieter von Design-, Emulations- und Testlösungen, bekannt. Dabei wurde die Interoperabilität zwischen dem PCIe 6.0 64 GT/s Subsystem (PHY und Controller) Device von Alphawave Semi und dem Keysight PCIe 6.0 64 GT/s Protocol Exerciser demonstriert und eine Verbindung zur maximalen PCIe 6.0 Datenrate ausgehandelt. Alphawave Semi, das bereits auf der Liste der PCI-SIG 5.0 Integratoren steht, beschleunigt durch diese Zusammenarbeit die PCIe 6.0 Compliance Tests der nächsten Generation.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231214590742/de/

Alphawave Semi and Keysight Collaboration PCIe 6.0 64GT/s Interoperability (Graphic: Alphawave Semi)

Die führende Silizium-Implementierung des neuen PCIe 6.0 64 GT/s Flow Control Unit (FLIT)-basierten Protokolls von Alphawave Semi ermöglicht höhere Datenraten für Hyperscale- und Dateninfrastrukturanwendungen. Keysight und Alphawave Semi haben mit dem erfolgreichen Aufbau einer CXL 2.0-Verbindung einen weiteren Meilenstein erreicht und damit die Voraussetzungen für die zukünftige Cache-Kohärenz im Rechenzentrum geschaffen.

"Test und Messung sind entscheidende Aspekte der Interoperabilität, die es Alphawave Semi ermöglichen, unsere Produkte und Kundenlösungen schneller auf den Markt zu bringen", sagte Letizia Giuliano, Vice President of IP Product Marketing bei Alphawave Semi. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Keysight, die den Übergang zu 64 GT/s durch die hochmoderne PCIe 6.0-Protokollvalidierungslösung von Keysight beschleunigt und das Vertrauen in unsere Fähigkeit stärkt, durchgängig Konnektivitätslösungen anzubieten, die die KI-Verarbeitung in High-Performance-Computing und Dateninfrastrukturen beschleunigen."

"Im Wettlauf um die Skalierung von KI wird PCIe eine zentrale Rolle bei der Verbindung von Rechenressourcen und der effizienten Verarbeitung der erforderlichen Arbeitslasten spielen. Diese Zusammenarbeit mit Alphawave Semi zeigt das Engagement beider Unternehmen bei der Entwicklung des PCIe 6.0-Standards, der die Anforderungen an das High-Performance-Computing durch die Fortschritte bei KI und ML vorwegnimmt", sagte Dr. Joachim Peerlings, Vice President of Network and Data Center Solutions bei Keysight. "Dies wird eine neue Ära der Konnektivität einläuten, die den massiven Anstieg der E/A-Leistung adressiert, der für rechenintensive Anwendungen wie generative KI benötigt wird."

PCIe 6.0 markiert die Weiterentwicklung der allgegenwärtigen Technologie von zweistufiger NRZ- zu vierstufiger PAM4-Signalisierung. Während diese Umstellung die Signalintegrität und neue Protokollherausforderungen mit sich bringt, um die notwendige Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, verbessert sie die Zukunftssicherheit der Technologie durch die Implementierung von Forward Error Correction (FEC) über FLIT. FEC ermöglicht eine höhere Toleranz bei der Bitfehlerrate (BER), während gleichzeitig ein akzeptabler Paketverlust erreicht wird. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war die erfolgreiche Demonstration von FLIT-Transaktionen (Anfragen und Abschlüsse) von Nutzlast-FLITs in der Silizium-Implementierung des PCIe 6.0 64 GT/s-Subsystems.

Das Alphawave Semi PCIe-Subsystem ist eine extrem energieeffiziente, latenzarme und äußerst zuverlässige Schnittstellen-IP, die auf der branchenweit erfolgreichsten PAM4 SerDes-IP basiert. In KI- und High-Performance-Computing-Systemen (HPC), bei denen die Speicherleistung von entscheidender Bedeutung ist, kann das Alphawave Semi PCIe 6.0 Subsystem um die Unterstützung von CXL 3.0 mit einem PCIe- und CXL-Controller erweitert werden und ermöglicht Speicherkohärenz auf Rechenzentrumsebene.

Mehr über das IP-Portfolio von Alphawave Semi: Alphawave Semi's PCI-Express und CXL Lösungen

Die kürzlich von Keysight eingeführte PCIe 6.0 Protokollanalyse in einem optimierten Formfaktor beschleunigt die Tests und verbessert die Signalintegrität erheblich.

Mehr über die Lösung von Keysight: PCIe 6.0 Protocol Exerciser und Analysator von Keysight

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die technologische Infrastruktur der Welt. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen und unsere IP, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP verfügt. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie bitte awavesemi.com.

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231214590742/de/

Contacts:

Gravitate PR für Alphawave Semi

alphawave@gravitatepr.com

Alphawave Semi

press@awavesemi.com