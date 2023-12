Die Aussicht auf eine Zinswende im neuen Jahr hat den Dow Jones Industrial am Donnerstag auf einen weiteren Höchststand getrieben. Er kletterte zeitweise knapp unter die Marke von 37.300 Punkten. Mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 37.248,35 Zähler ging der Dow letztendlich aus dem Handel.Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 4.719,55 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und gab letztlich um 0,2 Prozent auf 16.537,83 Zähler nach.Top-Gewinner ...

