WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, beim militärischen Vorgehen im Gazastreifen "vorsichtiger" zu sein. "Ich möchte, dass sie sich darauf konzentrieren, wie sie das Leben von Zivilisten retten können. Sie sollen nicht aufhören, die Hamas zu verfolgen, sondern vorsichtiger sein", sagte Biden am Donnerstag. Der US-Präsident äußerte sich am Rande einer Veranstaltung zu Kosten von verschreibungspflichtiger Medizin. Er reagierte auf die Frage einer Journalistin, ob er wolle, dass Israel seine Angriffe im Gazastreifen zurückfahre.

Aktuell ist der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in Israel und hat unter anderem Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Galant getroffen. Nach Angaben des Weißen Hauses hat er dabei über einen möglichen Übergang zu militärischen "Operationen geringerer Intensität" in Gaza gesprochen. Galant hatte die USA auf einen noch "mehr als ein paar Monate" dauernden Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen eingeschworen. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem Küstengebiet aufgrund des Kriegs war Israel zuletzt international immer mehr unter Druck geraten - auch aus den USA./nau/DP/men