Die Zuversicht wirkt nicht gespielt. Wahrscheinlich fühlt sich Wladimir Putin fast zwei Jahre nach dem Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine tatsächlich wieder obenauf. (...) Putin glaubt schon lange, dass der Westen irgendwann das Interesse an der Ukraine verlieren wird. Dass der EU-Gipfel jetzt den Weg für Beitrittsgespräche mit Kiew freigemacht hat, wird ihn kaum vom Gegenteil überzeugen. Denn solange mehr als 600.000 russische Soldaten in dem geschundenen Land stehen, Russland weite Teile der Ukraine besetzt und annektiert hat und Putin an seinen Zielen festhält, das Nachbarland zu unterwerfen, gibt es für Kiew keine echte europäische Perspektive. Symbolische Gesten ändern nicht, dass die Zeit im Moment für Putin arbeitet. Schicksalhaft verbunden sind Kiew und die EU gleichwohl: Eine Niederlage der Ukraine wäre auch eine Europas. https://www.mehr.bz/khs349m



