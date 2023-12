Finanzierung wird Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens vorantreiben und kommerzielle Reichweite erweitern

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von leicht zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Kapital in Höhe von 50 Millionen US-Dollar durch eine Serie-C-Finanzierungsrunde und den Abschluss einer Darlehensfazilität aufgenommen hat. Soleus Capital leitete die Serie-C-Eigenkapitalfinanzierung, welche die Beteiligung neuer und derzeitiger Investoren umfasst, darunter Bioeconomy Capital, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Sahsen Ventures und Saras Capital. Horizon Technology Finance Corporation (Nasdaq: HRZN) stellte die Kreditfazilität zur Verfügung.

Durch die Erhöhung der Gesamtförderung auf über 100 Millionen US-Dollar wird diese Finanzierung Parse in die Lage versetzen, seine Expansionsbestrebungen voranzutreiben und weiter zu skalieren, um die zunehmende Nachfrage nach seiner Technologie zu befriedigen und seine akademischen Kunden sowie Biotech- und Pharmakunden weiter bedienen zu können.

Durch die Befähigung der Forscher, eine Einzelzellsequenzierung mit einer beispiellosen Skalierung und Mühelosigkeit ohne die Notwendigkeit einer kundenspezifischen Instrumentierung durchführen zu können, umfasst das Einzelzellporfolio von Parse nun Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture, CRISPR Detect und Datenanalyselösungen.

"Die Kundenresonanz auf unsere Produkte war außergewöhnlich. Forscher aus aller Welt nutzen nun unsere Technologie, um bedeutende Fortschritte zu erzielen", so Alex Rosenberg, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Parse. "Die überwältigende Unterstützung der Investoren wird unser Vorhaben vorantreiben, skalierbare Einzelzell-Projekte Routine werden zu lassen. Wir sind insbesondere davon begeistert, die Unterstützung vieler groß angelegter Programme fortführen zu können, die für die Biopharmabranche so bedeutend sind."

"Die einzigartige Technologie von Parse versetzt die Forscher in die Lage, bahnbrechende Forschungen durchzuführen und den Gesamtmarkt für Genomik zu erweitern", so David Canner, Partner von Soleus Capital. "Wir sind stolz, eine Partnerschaft mit Parse und seinem Führungsteam zu begründen, während sich das Unternehmen zu einem herausragenden Akteur auf dem Gebiet der Genomik entwickelt."

Der zukunftsweisende Ansatz und die inhärente Skalierbarkeit der Technologie von Parse haben zu entscheidenden Entdeckungen in einem breiten Spektrum von Forschungsbereichen geführt, welche die Fragen der Forscher umfassender beantworten als andere Einzelzellprodukte. Innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne hat Parse seine grundlegende Evercode Technologie erweitert, um die Forscher in die Lage zu versetzen, neue Anwendungsbereiche, wie etwa Immunprofilierung und CRISPR-Pool-Screening zu erschließen.

"Die transformative Technologie von Parse ebnet den Weg für die Sequenzierung von Einzelzellen, um die Forschung zur menschlichen Gesundheit und zu ihren Behandlungsformen wesentlich erneuern und verbessern zu können", so Gerald A. Michaud, President von Horizon. "Wir sind äußerst erfreut, Parse unterstützen zu können, während es neue Genomik-Lösungen entwickelt und seine Geschäftsaktivitäten weiter ausbaut."

Seit ihrer Einführung im Jahr 2021 fanden die Produkte von Parse bei führenden Pharmaunternehmen sowie Forschungsuniversitäten und -institutionen eine breite Zustimmung. Die Produkte des Unternehmens stehen nun auf einer wachsenden Zahl von wichtigen internationalen Märkten zur Verfügung, darunter Australien, Europa, Indien, Israel, Neuseeland, Singapur und Südkorea.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse mehr als 50 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben. Sie wird inzwischen von fast 1.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture sowie eine Datenanalyselösung.

Der Firmensitz von Parse Biosciences befindet sich in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen kürzlich einen 3.160 Quadratmeter (34.000 Quadratfuß) großen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor eröffnet hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter

Über Horizon Technology Finance

Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ: HRZN), das extern von Technology Finance Management LLC, einer Tochtergesellschaft von Monroe Capital, verwaltet wird, ist eine führende Spezialitäten-Finanzgesellschaft, die Kapital in Form von gesicherten Darlehen für wagniskapitalfinanzierte Unternehmen in der Technologie- und Biowissenschaftsbranche und für die Informationsbranche im Gesundheitswesen sowie für Unternehmen in der Dienstleistungsbranche und in den auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Branchen beschafft. Das Investitionsziel von Horizon ist die Maximierung der Rendite des Anlageportfolios durch Generierung laufender Erträge aus Fremdkapitalinvestitionen, die das Unternehmen durchführt, und dem Kapitalzuwachs, den es aus den Rechten aus Optionsscheinen erzielt, wenn derartige Schuldinstrumente zur Verfügung stehen. Horizon ist in Farmington im US-Bundesstaat Connecticut ansässig mit einer Zweigniederlassung in Pleasanton im US-Bundesstaat Kalifornien und Anlageexperten in den gesamten Vereinigten Staaten. Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar ist Monroe Capital eine Vermögensverwaltungsfirma, die sich auf private Kreditmärkte über verschiedene Strategien hinweg spezialisiert hat, darunter direkte Darlehen, Technologiefinanzierung, Venture Debt, opportunistische, strukturierte Kredite, Immobilien und Eigenkapital. Weitere Informationen finden Sie unter horizontechfinance.com.

