Hinzu kommen starke Dividendentitel als Basisinvestments wie BHP, Rio Tino oder Glencore. Es winken Kursgewinne bei den kleineren Produzenten!

Liebe Leserinnen und Leser!

das Ende der Zinserhöhungen scheint eingeläutet. Wie von uns erwartet, dürfte dieser Zinserhöhungszyklus vorbei sein da es angesichts der weltweiten Schuldenorgie nicht mehr finanzierbar ist.

In den nächsten Jahren müssen locker 8 Billionen US-Dollar Staatsschulden refinanziert werden und bei 5,5% ist das kaum mehr vorstellbar denn das sprengt jeden US-Haushalt, von den hoch verschuldeten Europäern ganz zu schweigen. Die 10-Jahres US-Zinsen lagen denn auch wieder nur noch bei 3,95% was vieles entspannt.

Die Goldpreismanipulation gerät auch immer mehr zur Farce denn den Blödsinn der an der Comex gehandelt wird glaubt auch keiner mehr. Im Gegenteil, die echten Goldpreise werden in Shanghai, Mumbai und in Dubai gemacht.

Arroganz und Blidheit werden der Comex ein übles Ende bescheren.

Interesant sind auch die stetig steigenden Käufe der Zentralbanken wie Polen aber auch der BRICS Staaten. Eine goldgedeckte Währung ist ja schon Diskussionsgegenstand...

Quelle: World gold Council

Der Goldchart sieht interessant aus und wir sehen 2.430 USD für 2024 als machbar an. Da die Zinsen um ca 0,75-1% in 2024 fallen dürften ist Gold en Vogue!

Interssant ist auch zu sehen, wie man versucht die Rohstoffe billig zu reden. Gerade im Kupfer haben wir das hübsch gesehen. Erst hies es wir haben einen Überschuss und nun stellt man fest, dass man doch im Defizit landet. Durch die Schließung der Cobre Mine in Panama fallen auf einene Schlag 1,5% der Weltproduktion weg. Hinzu kommen Probleme in Peru aber auch bei Anglo American und einigen anderen Minen.

Fakt ist, dass man immer mehr in Bedrängnis kommt und Preisanstiege wegen fehlender Verfügbarkeit nur noch eine Frage der Zeit sind. Deshalb sind Unternehmen wie BHP, Glencore und Rio Tinto sichere Basisinvestments in einem Rohstoffporfolio, da sie auch noch locker 7-8% Dividenden bezahlen.

Doch zurück zum Gold. Gerade hier bieten sich Unternehmen aus der zweiten Reihe wie Karora Resources, Victoria Gold, OceanaGold und Caledonia Mining an.

Karora ist auf dem Weg wie auch Victoria Gold zu einem +200.000 Unzen Goldproduzenten pro Jahr zu wachsen. Die Unternehmen sind profitabel und total unterbewertet.

Chart Karora Resources:

Ein toller Chart denn der Kurs hat das zusammenlaufende Dreieck verlassen und ein Kaufsignal generiert bei 5 CAD. Das nächste Ziel ist 7,50 CAD und danach 11,50 CAD.

Chart Victoria Gold:

Endlich die Umkehrformation ist gelückt. Das Verkaufskursziel wurde mit 5-5,50 CAD erreicht und der Kurs dreht sauber nach oben. Das erste Kursziel liegt bei 11 CAD und bei weiter steigenden Goldpreisen sollten dann 20 CAD drin liegen

Chart OceanaGold:

Der Kurs hält in der Unterstützung und wir sehen hier bald eine Umkehrformation nach oben. Ein erstes Kursziel liegt bei 3,25 CAD und danach sollten 5 CAD machbar sein. Es wird eine halbjährliche Dividende gezahlt mit ca. 1% Jahresrendite.

Chart Caledonia Mining:

Kaufsignal bei Caledonia Mining! Die Trendwende läuft und ein erstes Kursziel liegt bei 15 $. Danach dürften +17 $ drin liegen. Bitte nicht vergessen: Das Unternehmen zahlt quartalsweise Dividende und die Jahresrendite liegt bei rund 4,5%.

Gold, Kupfer, Silber und weitere Metalle wie Nickel aber auch Lithium werden in 2024 richtig spannend! Zeit sich mit qualitativ hochwertigen Unternehmen einzudecken und profitieren.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

