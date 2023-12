Gesetzesvorschlag soll einer gedeckten Steuer im Rahmen des globalen Mindeststeuersatzes (Global Minimum Tax, GMT) der OECD entsprechen

Vorgeschlagene Steuer zur Erhebung von Einnahmen, die ansonsten im Rahmen der OECD-GMT für multinationale Unternehmen, unabhängig davon, wo sie tätig oder ansässig sind, anfallen

Debatte zur Gesetzgebung wird am Freitag, den 15. Dezember 2023 im House of Assembly abgehalten

Körperschaftssteuer soll im Januar 2025 in Kraft treten

Die Regierung von Bermuda kündigte heute an, dass das House of Assembly über das Gesetz in Bezug auf eine Körperschaftsteuer 2023 (Corporate Income Tax, CIT) eine Debatte abhalten wird. Das Gesetz betrifft Unternehmen in Bermuda, die zu multinationalen Unternehmensgruppen (Multi National Enterprise Groups, MNE) mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro gehören. Das Gesetz ist das Ergebnis zahlreicher öffentlicher Konsultationen und direkter Gespräche mit wichtigen Interessengruppen, die von der Regierung und ihren internationalen Steuerberatern durchgeführt wurden.

Mehr als 140 OECD-Mitgliedsländer haben sich darauf geeinigt, ihre Steuersysteme in Übereinstimmung mit den OECD-Regeln der zweiten Säule wesentlich zu ändern, um einen Mindeststeuersatz von 15 für multinationale Unternehmen einzuführen, unabhängig davon, wo sie tätig oder ansässig sind.

Bermudas Körperschaftsteuer ermöglicht ein flexibles Gleichgewicht zwischen internationaler Steuerkonformität und solider Wirtschaftspolitik, während die Insel weiterhin als attraktiver Midshore-Standort für zahlreiche multinationale Unternehmen, einschließlich Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Trusts, Seeschifffahrtsunternehmen sowie Unternehmen in anderen Branchen fungiert.

Die Körperschaftsteuer wird ein Programm für berechtigte erstattungsfähige Steuergutschriften (Qualified Refundable Tax Credits, QRTCs) umfassen, das voraussichtlich 2024 entwickelt wird. Es soll Unternehmen Anreize bieten, die Bevölkerung Bermudas durch Investitionen in Schlüsselbereiche wie Bildung, Gesundheitswesen, Wohnungsbau und andere Projekte zu unterstützen, um die Entwicklung der Arbeitskräfte Bermudas zu fördern. Bermuda avanciert seine Körperschaftsteuer für eine Einführung am 1. Januar 2025 und wird die weiteren weltweiten Entwicklungen im Zuge der Übernahme der OECD-Standards von anderen Ländern weiter beobachten.

"Bermuda erhält nach wie vor Anerkennung für sein Engagement in Bezug auf globale Compliance und Transparenz und wird von der EU als voll kooperatives Steuergebiet angesehen. Wir haben einen neuen Weg für Bermudas wirtschaftlichen Wohlstand eingeschlagen, der Investitionen in allen Sektoren ankurbeln und uns in die Lage versetzen wird, die Lebenshaltungskosten und die Kosten für die Geschäftstätigkeit in Bermuda zu senken, während Bermuda ein Verbündeter für multinationale Unternehmen bleiben kann, die in einer sich entwickelnden globalen Landschaft Stabilität suchen", sagte Premier- und Finanzminister David Burt.

"Die Regierung von Bermuda hat mit der Industrie und Steuerexperten im Rahmen von Konsultationen zusammengearbeitet, um diesen fachlichen Rahmen zu entwickeln, und der Abschluss der Gesetzgebung im Jahr 2023 ist eine wichtige und wesentliche erste Phase. Auch die nächsten beiden Phasen der Körperschaftsteuer im Jahr 2024 werden für den Erfolg entscheidend sein, einschließlich der Senkung der Kosten für die Geschäftstätigkeit durch die Überprüfung bestehender Steuern und den Aufbau von QRTCs sowie die Schaffung eines Rahmens für die Steuerverwaltung, um das Engagement der Regierung für steuerliche Verantwortung zu kodifizieren", sagte John Huff, CEO der Association of Bermuda Insurers Reinsurers (ABIR).

"Die BILTIR-Vereinigung hat das Engagement in dieser wichtigen Angelegenheit begrüßt und schätzt die harte Arbeit, die gewährleistet, dass die Gesetzgebung so weit wie möglich das Spektrum der komplexen und unterschiedlichen Geschäfte ihrer Mitglieder berücksichtigt. Bis 2024 wird die BILTIR weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten und freut sich auf einen ausgewogenen Ansatz bei der Verwaltung neuer und bestehender Steuern", sagte Christine Patton, Geschäftsführerin der Vereinigung Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR).

Die Regierung arbeitet weiterhin mit allen Interessengruppen an der Ausarbeitung der neuen Steuerregelung. Informationen über die CIT sind auf der Regierungswebsite zur Körperschaftsteuer zusammengefasst: https://www.gov.bm/CIT.

