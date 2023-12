SIKA ERÖFFNET TOPMODERNES TECHNOLOGIEZENTRUM IN CHINA

Sika hat ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in der Region Asien/Pazifik deutlich erweitert und ein neues, topmodernes Technologiezentrum in Suzhou, China, eröffnet. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung von nachhaltigen und leistungsstarken Technologien, mit denen Sika massgeblich zur Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie beiträgt. Das neue Kompetenzzentrum wird eine zentrale Rolle bei der Erschliessung der Marktpotenziale in der gesamten Region Asien/Pazifik spielen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag (CHF).

Das neue Technology Center Suzhou, nahe Shanghai, ist nach jenem in Zürich Sikas zweitgrösstes Technologiezentrum und erstreckt sich über eine Nutzfläche von rund 9'000 Quadratmeter. Rund 150 Expertinnen und Experten werden dort an Sikas Zukunftstechnologien forschen. Durch die strategische Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten über all ihre Kerntechnologien hinweg wird Sika ihre Innovationsführerschaft und ihre starke Marktstellung in der Region Asien/Pazifik weiter ausbauen.

INNOVATIONEN MIT NACHHALTIGER AUSRICHTUNG

Die Einrichtungen im neuen Technologiezentrum umfassen hochmoderne Labore für die Entwicklung von Kleb- und Dichtstoffen. Darüber hinaus wurden Forschungseinrichtungen für Betonzusatzmittel- und CO 2 -reduzierende Zementtechnologien etabliert. Zusätzlich ermöglichen zahlreiche Labore die Entwicklung innovativer Lösungen für den Bau- und Automotivesektor.

Die Hauptausrichtung des Zentrums liegt auf der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen für Bau und Industrie und speziell auf der Erforschung von Materialtechnologien für den Bereich der erneuerbaren Energieträger wie Solar- und Windenergie sowie der Energiespeicherung und der E-Mobilität.

Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer: "Mit unserem neuen Technology Center stärken wir unsere Innovationskraft in der Region Asien/Pazifik und fördern Synergien in den Bereichen nachhaltiges Bauen und umweltfreundliche Fortbewegung. Am Standort haben wir ideale Voraussetzungen für die intensive Zusammenarbeit unserer Forschungsteams geschaffen. So können wir für unsere Kunden zukunftsweisende Technologien entwickeln, die Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke verbinden."

WELTWEITES NETZWERK AN FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Sika verfügt weltweit über mehr als 20 globale Technologiezentren und 100 lokale Entwicklungs- und Anwendungszentren. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen mehr als 1'800 Mitarbeitende in der Forschung und Entwicklung. Sika hält gegenwärtig knapp 1'600 Patentfamilien, mit stark wachsender Tendenz vor allem in der Region Asien/Pazifik.

SIKA UNTERNEHMENSPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden.

