Börsen News: Porsche Aktie statt Ferrari - das empfehlen die Analysten für 2024

Porsche und Ferrari repräsentieren zwei einzigartige Sphären in der Automobilindustrie, die sie deutlich von anderen Herstellern abheben. Ferrari positioniert sich unverkennbar im Luxussegment, wobei die Marke Synonym für Exklusivität und Prestige steht. Die Ferraris sind nicht nur Automobile, sondern vielmehr Statussymbole, die Eleganz und außerordentliche Leistung verkörpern. Porsche hingegen findet sich in einer einzigartigen Nische wieder, indem es eine Mischung aus Luxus und Alltagstauglichkeit bietet. Dies spiegelt sich auch in ihrer Aktienbewertung des Sportwagenherstellers wider, die eine differenzierte Betrachtungsweise erfordert, im Gegensatz zu breiter aufgestellten Herstellern wie VW. Das individuelle Branding beider Marken trägt maßgeblich zu ihrer besonderen Stellung im Markt bei und ermöglicht eine höhere Bewertung.

Nun haben sich die Analysten der HSBC mit der Ferrari Aktie und der Porsche Aktie beschäftigt. Während Ferrari eine Abstufung bekommt, empfehlen die Marktstrategen die Anteilsscheine des deutschen Automobilkonzerns Porsche AG fortan zum Kauf.

Abstufung für die Ferrari Aktie

HSBC stuft die Ferrari Aktie ab. Nun empfehlen die Analysten das Halten der Wertpapiere. Das Kursziel wird von 325 Euro auf 340 Euro leicht erhöht. Damit bietet das augenscheinliche Kursniveau nur noch eine Upside von weniger als 4 %. Dabei verweist der Analyst auf die Erwartungen des Markts. Denn die sicheren Ferrari-Gewinne seien zu planbar, positive Überraschungen kaum möglich. Die Aktie sei weitgehend fair bewertet und somit aktuell nur haltenswert.

Technisch sieht es übrigens weiterhin vielversprechend aus. Denn mit einem neuen ATH markierte die Ferrari Aktie erst vor wenigen Tagen ein neues Kaufsignal. Mit einem KGV von 49 wird die Ferrari Aktie aktuell über dem historischen Niveau gehandelt und wirkt teuer bewertet. Insoweit scheint bewertungstechnisch die Abstufung durchaus nachvollziehbar.

Kaufempfehlung für die Porsche Aktie

Anders sieht die HSBC die Porsche Aktie, bei welcher ein Buy-Rating ausgesprochen wurde. Dafür senkten die Analysten das Kursziel leicht von 110 Euro auf 100 Euro. Vom aktuellen Kurs gebe es somit jedoch ein Aufwärtspotenzial von rund 23,5 %. Die jüngste Korrektur habe zu einer attraktiven Bewertung des Sportwagenherstellers geführt. Die Preismacht sei weiterhin stark und werde vom Markt unterschätzt, während Risiken ausreichend eingepreist scheinen.

Diese Auffassung unterstützen auch die Bewertungskennzahlen. Denn mit einem KGV von 27 wird die Porsche Aktie aktuell deutlich unter ihrem historischen Durchschnitt gehandelt. Das KUV wirkt mit rund 1,75 ebenso eher günstig.

Jetzt die Porsche Aktie kaufen?

Die Porsche Aktie bleibt aus mehreren Gründen ein spannendes Investment. Als renommierter deutscher Automobilhersteller hat Porsche eine lange Tradition in der Herstellung hochwertiger Sportwagen, was dem Unternehmen ein starkes und unverwechselbares Branding verliehen hat. Seit seiner Fokussierung auf den Automobilbereich hat sich Porsche auf das Premiumsegment konzentriert, was sich in der Qualität und im Preis seiner Fahrzeuge widerspiegelt.

Ein Blick auf die Unternehmenskennzahlen der letzten zehn Jahre zeigt eine beeindruckende Wachstumsstory. Porsche konnte die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge sowie Umsatz und Gewinn kontinuierlich und signifikant steigern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Porsches proaktive Strategie in der Elektromobilität. Schon früh hat das Unternehmen in diesen Bereich investiert, was sich in einem überdurchschnittlich hohen Anteil an E-Autos im Vergleich zu anderen großen Automobilherstellern wie VW oder BMW widerspiegelt.

Darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass Porsche im dritten Quartal den Tiefpunkt bei den Margen erreicht hat. Mit neuen Produkten und einem verbesserten Preis-Mix im Jahr 2024 könnte sich die Aktie im kommenden Jahr wieder erholen und Stärke gegenüber Ferrari gewinnen. Diese Faktoren zusammengenommen, machen die Porsche-Aktie zu einer attraktiven Wahl im Automobilsektor, insbesondere da sie weniger anfällig für die typischen Zyklen der Branche ist, wie es bei anderen Herstellern wie VW der Fall ist.

Aktuell testet die Porsche Aktie erneut das Niveau rund um den IPO Preis. Die gestrige Candlestick offenbart bereits eine nachlassende Stärke der Bären. Nun könnten Händler auch kurzfristig auf eine Trendwende spekulieren, das Unterschreiten des IPO Preis würde demgegenüber ein neues Verkaufssignal generieren.

Bei der Investitionsanalyse sind Analystenmeinungen zwar informativ, doch eine eigenständige, umfassende Analyse ist unerlässlich. Neben der Berücksichtigung technischer Merkmale und der klassischen Fundamentalanalyse sollten Investoren auch alternative Datenquellen einbeziehen.

Diese können kurz- bis mittelfristige Marktentwicklungen oft präziser antizipieren. Innovative Werkzeuge wie das KI-gestützte Analysetool AltIndex bieten hierbei wertvolle Einblicke. Diese analysieren Faktoren wie Web-Traffic und App-Downloads, um aktuelle Trends und Verbraucherinteressen zu erfassen. Solche Daten können Aufschluss über die Performance eines Unternehmens geben, bevor sie sich in den traditionellen Finanzkennzahlen widerspiegeln.

