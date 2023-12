ChatGPT Avalanche Kurs Prognose AVAX: 275 Millionen an Validatoren ausgezahlt!

Die ChatGPT Avalanche Kurs Prognose zeigt eine positive Zukunft für AVAX an. Die Marktberichte, mit denen uns die KI von ChatGPT für die AVAX Prognose 2024 versorgt, geben deutliche Hinweise auf einen Bull Run für Avalanche und seinen nativen Coin.

Heute kostet ein AVAX 34,92 Euro und konnte sich um über 5 Prozent in den letzten 24 Stunden verbessern. In den letzten 30 Tagen verbessert sich aber Avalanche um über 122 Prozent, was Anlass zu einer Spekulation für eine Kursexplosion gibt.

Grund für das starke Wachstum könnte auch die Tatsache sein, dass Avalanche gerade erst seine Validatoren mit über 275 Millionen USD belohnt hat, was zu einem signifikanten Anstieg der Marktkapitalisierung geführt hat.

Diese lag bei über 9,8 Milliarden USD und damit sogar über der von Polygon und Polkadot. Laut ChatGPT gibt es Spekulationen, dass AVAX bis Ende 2023 die 40-Dollar-Marke erreichen könnte.

Was bringt die Zukunft für AVAX?

Ganz frisch ist die Nachricht, dass Benutzer der Avalanche Core-App mit ihrem Gmail-Account eine Wallet und eine Multi-Chain-Seed-Phrase erstellen können. Die damit unnötig gewordene Seed-Phrase ist Ava Labs nach, der richtige Weg, um die Web3-Akzeptanz zu fördern, und zwar ohne dabei die Selbstverwahrung und die Sicherheit zu gefährden.

Bei der Selbstverwahrung, Self-Custodial, hat der Besitzer über die Wallet die volle Kontrolle und damit auch über die ihr gespeicherten Vermögenswerte.

Neben dem Gmail-Login kann auch der Apple-Login verwendet werden, um einfach Schlüssel zu generieren und die Krypto-Wallet zu verwalten, was den Zugriff auf die eigenen Vermögenswerte enorm erleichtert.

Die Core-App von Avalanche ist nicht auf bestimmte Blockchains oder VMs begrenzt und kann daher Seeds über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg generieren.

Laut der offiziellen Ankündigung zeichnet sich Core's Seed Abstraction durch seine nahtlose Cross-Chain-Funktionalität aus und unterscheidet sich von Alternativen wie ERC-4337 (Kontoabstraktion). Quelle

Die neue Funktion innerhalb der Avalanche-App ermöglicht Benutzern Transaktionen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Bitcoin, Avalanche C-, X- und P-Chains sowie allen EVMs durchzuführen. Die Seed Abstraction löst damit ein erhebliches Problem im Zusammenhang mit der Erstellung und Verwaltung von Seed-Phrasen und ermöglicht eine intuitive Nutzung der Wallet.

Kann AVAX weiter steigen?

Nachdem der Gesamtmarkt im Jahr 2022 eingebrochen war, brauchte auch der Altcoin AVAX eine gewisse Zeit, um sich von der schwierigen Phasen zu erholen. Doch es gibt zahlreiche Neuentwicklungen der AVAX-Entwickler, die vielversprechend sind und den rasanten Kursgewinn erklären. Inmitten der steigenden Akzeptanz von ChatGPT wurde ein KI-Chatbot entwickelt.

Mit AvaGPT ist es möglich, die Navigation in Avalanche und Core auf ein neues Level zu steigern. Der Chatbot steigert den Wert des Ökosystems und ist in der Lage, Fragen zu Avalanche zu beantworten und Nutzern wertvolle Informationen zu liefern.

Leider ist es derzeit nicht möglich, beispielsweise Echtzeit-Salden in den Wallets der Anwender oder aktuelle Preisdaten verschiedener Märkte abzufragen.

Auch wenn die Bereitstellung von Informationen von AvaGPT derzeit auf fünf Fragen begrenzt ist, ist die erste KI-Technologie, die direkt in der Welt der Blockchain-Ökosysteme integriert ist, eine deutliche Verbesserung für Anwender.

Sie hat den Wert des Avalanche Projektes deutlich gesteigert. Der Chatbot wird derzeit vor allem zur einfacheren Navigation und einem besseren Benutzererlebnis verwendet. Auch Binance, Solana und Crypto.com bieten inzwischen KI-Assistenten und Chatbots an.

Da Avalanche aber als Vorreiter in diesem Bereich geht, steht einer weiteren Kursexplosion des AVAX-Preises nichts im Wege. Doch es gab 2023 auch noch weitere positive Unternehmensnachrichten, die für Zugewinne an den Börsen sorgten.

Mit Alibaba Group wurde im Mai eine Partnerschaft bekannt gegeben, bei der ein Launchpad namens Cloudverse entwickelt werden soll. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, eigene Metaverse-Bereiche auf der Avalanche-Blockchain zu entwickeln und zu steuern. Im November nutzte die Investmentfirma Republic das Layer-1-Netzwerk von Avalanche , um ihr digitales Asset mit Gewinnbeteiligung, die Republic Note, auf den Markt zu bringen. Pikant war hier nur der Zeitpunkt der Veröffentlichung, denn nur eine Woche zuvor hatte Ava Labs bekannt gegeben, rund 12 Prozent der Belegschaft unter Berufung auf einen anhaltenden Bärenmarkt entlassen zu müssen. Das Vertrauen der Anleger in den AVAX-Token wurde auch dadurch gestärkt, dass traditionelle Schwergewichte wie Citi und JPMorgan ebenfalls die Avalanche Foundation für die Tokenisierung ihrer Real-World-Assets in Anspruch genommen hatten. Obwohl zu diesem Zeitpunkt der Gesamtmarkt eingebrochen war, führten diese Entwicklungen zu einem Anstieg des AVAX-Preises von rund 80 Prozent innerhalb einer Woche. Am 27. September kam es zur Einführung von Stars Arena, der Avalanche Social App, bzw. einer Social-Finance-Plattform, auch SoFi genannt. Mit einem ähnlichen Konzept wie Friend.tech ist es möglich, Aktien von Twitter-(X)- Influencern zu kaufen. Um Stars Arena zu nutzen, können sich Benutzer mit ihrem Twitter (X)-Konto anmelden und mit Persönlichkeiten auf der Plattform interagieren. Die Strategie zur Monetarisierung ermöglicht es Benutzern, Aktien zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln, und zwar ohne Einzahlung oder Empfehlungscodes.

Marktanalyse von ChatGPT für AVAX

Direkt nach der Einführung von Stars Arena verzeichnete die Avalanche-Blockchain einen Anstieg des Handelsvolumens. Leider gab es danach einen üblen Hackerangriff auf die Blockchain, der jedoch nicht verhindern konnte, dass es derzeit bullishe Prognosen für den AVAX-Coin gibt. Laut ChatGPT waren Anfang Dezember über 66 Prozent der AVAX-Investoren profitabel.

Dies ist laut der KI auch auf die steigende Akzeptanz von Layer-1-Blockchains im DeFi-Sektor zurückzuführen. Die On-Chain Aktivität von Avalanche ist ebenfalls rasant am Wachsen, so konnte sich diese im Jahr 2023 insgesamt verdoppeln.

Auch Trader Joe, eine der führenden DeFi-Protokolle auf Avalanche verzeichnete signifikantes Wachstum.

Insgesamt zeigt Avalanche ein robustes Wachstum und eine zunehmende Akzeptanz, mit positiven Trends in Handelsaktivität, Netzwerkstabilität und DeFi-Engagement. Diese Faktoren könnten für eine positive Entwicklung des AVAX-Preises in den kommenden Monaten sprechen. Quelle: ChatGPT

ChatGPT sieht das Avalanche-Netzwerk als besonders stabil, mit einer gleichbleibenden Anzahl an Validatoren, die sich jetzt über die Auszahlung von über 275 Millionen USD freuen konnten.

Delegatoren nahmen ebenfalls in der Anzahl zu. Insgesamt zeigt Avalanche laut ChatGPT ein robustes Wachstum und eine positive Entwicklung des AVAX-Preises in den kommenden Monaten.

Fazit: Um Vermögenswerte wie Avalanche ausführlich zu analysiere zu können und wertvolle Insights zu gewinnen, können Tools wie AltIndex nützlich sein. Die Plattform bietet verschiedene Tools, um Prognosen für unterschiedliche Märkte von Krypto bis Aktien zu erstellen. Anwender erhalten einzigartige Daten und können dadurch ihre Handelsstrategien optimieren und folglich effektiver gestalten.

