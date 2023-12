Nachdem die Notenbanken FED und EZB das letzte Mal in diesem Jahr getagt haben, änderte das Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) prompt seine Richtung und nutzte den EMA 200 als Sprungbrett für neuerliche Monatshochs. Aus technischer Sicht ergibt sich bei einem nachhaltigen Anstieg über die Verlaufshochs aus der zweiten Jahreshälfte in der laufenden Aufwärtsbewegung weiteres Aufwärtspotenzial und würde sich für den Einstieg in Long-Positionen ...

