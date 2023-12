Tembo Gold: Meilenstein auf dem Weg zum mittelgroßen Goldproduzenten

Anzeige / Werbung

Tembo Gold nutzt seine einzigartige Position und Erfahrung in Tansania gezielt, um Projekte im produktiven Lake Victoria Goldfield in Tansania zu konsolidieren.

Auf seinem Weg zum mittelgroßen Goldproduzenten meldet Tembo Gold Corp. (TSXV:TEM; FRA: T23A) Fortschritte beim Erwerb des Projekts Dora in Tansania. Das Unternehmen hat die im Kaufvertrag vereinbarte Zahlung inzwischen geleistet und geht davon aus, dass die Übertragung der Prospektionslizenz ("PL") im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird. Das Dora Projekt grenzt im Westen, Osten und Süden an die Bergbaulizenz ("ML") Imwelo, die Tembo ebenfalls erwirbt.

Geologisch sind die Lizenzen Imwelo und Dora eng miteinander verknüpft. Die mineralisierten Strukturen verlaufen von der ML Imwelo in die PL Dora. Die ML Imwelo beherbergt eine historische Ressource von 90.800 Unzen Au mit 1,19 g/t in der Kategorie angezeigte Ressource. Die PL Dora umfasst 424.310 Unzen Au mit 1,43 g/t in der Kategorie abgeleitete Ressource. Die PL Dora erweitert das bekannte und potenzielle Streichen der Mineralisierung des ML Imwelo in westlicher Richtung um 6 km, wobei mehrere in Ost-West-Richtung verlaufende parallele Strukturen diesen Streichen potenziell verlängern könnten.

Die Tembo Geologen sehen auf beiden Lizenzen großes Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum entlang der Streichenerweiterungen der bekannten Mineralisierung und in der Tiefe. Die Dora Lizenz könnte später eine erweiterte Produktion und eine längere Lebensdauer für das Projekt Imwelo ermöglichen.Sobald die Übertragung der Lizenz abgeschlossen ist und die nötigen Mittel bereitstehen, will Tembo mit der Exploration beginnen. Dabei hoffen die Geologen wichtige Erweiterungsstudien für das Minenerschließungsprojekt Imwelo zu liefern. Eine Reihe von Zielen, die durch geochemische Bodenanomalien innerhalb der PL identifiziert wurden, bieten zusätzliche zukünftige Ziele für Folgeexplorationen.





Die Lizenzgebiete Imwelo und Dora; Quelle: Tembo Gold

Simon Benstead, Executive Chairman & CFO, kommentiere: "Der Erwerb des Projekts Dora ist eine perfekte Ergänzung zum Projekt Imwelo und bietet Tembo die Möglichkeit, zwei aussichtsreiche Grundstücke zu erschließen, die das Potenzial für eine beträchtliche Wertsteigerung auf Distriktniveau haben. Die Kombination der beiden Projekte steht im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens, ein diversifiziertes Portfolio von qualitativ hochwertigen Erschließungs- und kurzfristigen Produktionsanlagen mit hohem Renditepotenzial für alle Aktionäre aufzubauen."



CEO & Director Marc Cernovitch, ergänzte: "Die historische Ressource von 500.000 Unzen auf der Dora-Lizenz ermöglicht es Tembo/LVG, eine Machbarkeitsstudie bis hin zur Bergbaulizenz durchzuführen. Die Kombination der beiden Projekte ermöglicht eine frühe Goldproduktion und eine Steigerung der Produktion in den nächsten 5 Jahren, mit dem Ziel ein mittelgroßes Goldunternehmen zu werden."

Tembo Gold nutzt seine einzigartige Position und Erfahrung in Tansania gezielt, um Projekte im produktiven Lake Victoria Goldfield in Tansania zu konsolidieren. Barrick Gold ist Aktionär von Tembo. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich eine strategische Partnerschaft mit der Taifa Group abgeschlossen. Die Taifa Group ist eine breit gefächerte Unternehmensgruppe mit Interessen u.a. in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazeutika und Leder. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Taifa Mining wird den gesamten Vertragsbergbau und die Bauarbeiten für das Imwelo-Projekt durchführen. Taifa Mining ist das größte Bergbauunternehmen Tansanias mit über 30 Jahren Erfahrung im Bergbau. Taifa ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Minen in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa die größte Flotte an Bergbauausrüstung in Tansania. Als Unternehmen hat sich Taifa verpflichtet, die neuesten international anerkannten Standards in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit zu übernehmen und einzuhalten.

Fazit: Tembo Gold ist seit mehr als 10 Jahren in Tansania aktiv und einer der ganz wenigen verbliebenen Juniors im Land. Durch die Verbindung mit Barrick Gold und der Taifa Group ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um von der Öffnung des Landes unter der Staatspräsidentin Samia Suluhu Hassan zu profitieren. Management, Direktoren und Partner halten mehr als 60 % der Aktien.

