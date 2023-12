Newark, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire) -TYAN®, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, hat heute sein neues Server-Motherboard mit dem jüngsten Intel® Xeon® E-2400-Prozessor (Codename: Raptor Lake-E) vorgestellt. Die neue Lösung von TYAN bietet mehr Leistung, eine verbesserte PCIe-Unterstützung und höhere Speichergeschwindigkeiten für kosteneffiziente Server, die über die erforderliche Performance verfügen, um Bare-Metal-Dienste der Einstiegsklasse in Rechenzentren und On-Premise-Server mit 24/7-Zuverlässigkeit für geschäftskritische Dienste und Datenanforderungen von Kunden in kleinen Unternehmen zu unterstützen.Neue Intel Xeon E-2400-Prozessoren: Essentielle Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit für Server der EinstiegsklasseDie neuen Intel Xeon E-2400-Prozessoren bieten mehr Leistung als die vorherige Generation, Taktfrequenzen von bis zu 5,6 GHz mit Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 und bis zu 128 GB DDR5-Speicher für Geschwindigkeiten bis 4800 MT/s und ECC-Unterstützung. Eine verbesserte E/A-Erweiterbarkeit mit bis zu 16 Lanes PCIe 5.0 von der CPU sowie bis zu 24 Lanes PCIe 4.0 von CPU und PCH erfüllt typische Serveranforderungen. Darüber hinaus unterstützen die E-2400-Prozessoren eine zeitgemäße Verwaltbarkeit und Sicherheit durch die Verwendung der Intel® Server Platform Services (Intel® SPS) 6 Firmware mit Intel® Node Manager als Basis für Serveranwendungen der Einstiegsklasse.TYAN Tempest CX S5573: Eine kosteneffiziente On-Premise-LösungDas neue Motherboard TYAN Tempest CX S5573 (https://www.tyan.com/Motherboards_S5573_S5573GMNR-HE) mit Intel Xeon E-2400-Prozessoren ist speziell für Cloud- und On-Premise-Computing ausgelegt. "Unsere Kunden profitieren von der überragenden Performance und stärken zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie die Vorteile der in die Intel-Prozessoren integrierten DDR5- und PCIe 5.0-Technologien nutzen", so Eric Kuo, Vizepräsident der Server Infrastructure Business Unit, MiTAC Computing Technology Corporation.TYAN Tempest CX S5573 (https://www.tyan.com/Motherboards_S5573_S5573GMNR-HE), ein Server-Motherboard im Micro-ATX-Formfaktor, unterstützt einen einzelnen Intel Xeon E-2400-Prozessor, vier DDR5-4800-DIMM-Steckplätze, drei PCIe-Steckplätze, acht SATA 6G-Anschlüsse, zwei NVMe M.2-Steckplätze und zwei 25-GbE-LAN-Anschlüsse auf einem speziell gefertigtem Mezzanin. Aufgrund seines standardisierten Formfaktors kann das Tempest CX S5573 (https://www.tyan.com/Motherboards_S5573_S5573GMNR-HE) problemlos in einem Rackmontage- oder Sockelgehäuse für vielfältige Anwendungen installiert werden, darunter On-Premise-Server kleiner Unternehmen und Front-End-Server in Rechenzentren.Informationen zu TYANTYAN, eine führende Servermarke von MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), entwickelt, fertigt und vermarktet moderne x86- und x86-64-Server/Workstation-Board-Technologien, Plattformen und Serverlösungen. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC, Hyperscale-Rechenzentren, Server Storage, KI oder Sicherheits-Appliances unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Technologieführerschaft. Weitere Informationen sind erhältlich auf der Website von TYAN unter http://www.tyan.com und der von MiTAC Computing Technology Corporation unter http://www.mitacmct.com.Intel, das Intel-Logo, Xeon und deren Kombinationen sind Marken der Intel Corporation.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neues-server-motherboard-von-tyan-unterstutzt-die-aktuellen-intel-xeon-e-2400-prozessoren-302016398.htmlPressekontakt:Veronica Wu,MiTAC Computing Technology Corp. / Server Infrastructure BU,veronica.wu@tyan.com.tw,Tel.: 886 3 327 5988 #2840Original-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163361/5672794