Der DAX ist am Donnerstag kurzzeitig über die Marke von 17.000 Punkten gestiegen. Die Zinssignale der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkten dann allerdings wie ein Bremsklotz. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 16.752,23 Zählern aus dem Handel. Für den heutigen Freitag taxiert der Broker IG den DAX gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent höher auf 16.773 Punkte.Im Blickpunkt sehte heute der große Verfallstag. An diesem laufen Terminkontrakte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...