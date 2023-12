Am Aktienmarkt notiert die Aktie von Hong Kong Exchanges and Clearing aktuell ein wenig fester. Die Aktie kostete zuletzt 30,09 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Hong Kong Exchanges and Clearing: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Wertanstieg von 2,77 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...