The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2023



ISIN Name

XS2223796108 DZ BANK IS.A1479

XS2224464813 DZ BANK IS.A1481

CH0511762038 AFRICA FIN. 19/23 MTN

XS2444084946 DZ BANK IS.A1697

DE000DDA0NE5 DZ BANK IS.A1030

DE000DDA0P62 DZ BANK IS.A1087

XS2031870921 LOXAM 19/25 REGS

US064058AB61 BK OF NY MELLON 13/UND. D

DE000BLB4YG0 BAY.LDSBK.OPF.17/23

XS1556174461 WELLS FARGO 17/23 MTN

