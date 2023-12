Ist China bereits der größte Goldbesitzer der Welt? Können sich Silber und Gold jetzt nochmal verdoppeln. Warum wir am Anfang eines Bullenmarktes bei den Edelmetallen sind und wie Anleger jetzt profitieren, das erklärt Gold-Experte Markus Bußler. BÖRSE ONLINE: Im Moment ist ja bei Gold und Silber wirklich einiges los. Wir hatten jetzt goldene Zeiten, eine gute Rallye, ein neues Rekordhoch bei Gold. Aber in den letzten Tagen kam das Ganze so ein bisschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...