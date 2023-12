Der Dax sprang am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch von 17.003,28 Punkten, doch der gestrige Handelstag war nichts für schwache Nerven. Starke Kursschwankungen bestimmten das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Nachdem der Deutsche Aktienindex erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten geknackt hatte, setzten kräftige Gewinnmitnahmen ein. Die Stimmung kippte mit der Pressekonferenz von ...

