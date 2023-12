Wackelt bei der TUI Aktie der Haussetrend? Nach dem massiven Kursanstieg der letzten Wochen kommt die Reise-Aktie nun an wichtigen charttechnischen Hürden nicht mehr weiter voran. Seit Tagen bereits pendelt der Kurs zwischen 6,91 Euro und dem Bewegungshoch bei 7,344 Euro in einer engen Spanne seitwärts. Den XETRA-Handel am Donnerstag hat der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...