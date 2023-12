DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Vier Neuvermietungen in der Postgalerie Speyer

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/15.12.2023/08:34) - * Postgalerie fast vollständig vermietet * Fitnesstudio, Wilma Wunder, Sparkasse und eine neue Praxis für Neurologie belegen das besondere Mischnutzungskonzept der Postgalerie

Frankfurt/M., den 15. Dezember 2023. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, hat in ihrer Postgalerie Speyer gleich vier Flächen mit insgesamt über 2.600 qm neu vermietet. Damit sinkt die Leerstandsquote von 26 Prozent auf 8 Prozent. Die Transformation einer ehemaligen Shopping-Immobilie in eine gemischt-genutzte multifunktionale Innenstadtimmobilie ist damit fast abgeschlossen.

Die größte Fläche hat ein Fitnessbetreiber gemietet, der ab 2024 auf rund 1.500 qm ein modernes Fitness-Center eröffnen wird. Die Laufzeit des Mietvertrags ist zunächst auf zehn Jahre plus Option vereinbart. Hierbei handelt es sich bei dem Mieter um einen der größten Fitnessbestreiber Europas.

Ein weiteres Highlight zieht 2024 mit dem Konzept "Wilma Wunder" der Enchilada-Gruppe auf insgesamt ca. 900 qm im EG der Postgalerie ein. Wilma Wunder ist das stark wachsende, vielfältige und abwechslungsreiche Ganztages-Gastronomiekonzept der Enchilada Gruppe. Eckpfeiler des Konzepts ist die durchgängige, moderne Küche von morgens bis abends mit vielen regionalen Angeboten in einem lässig-urbanen Ambiente. Wilma Wunder ist Teil der Enchilada Gruppe, einem Multikonzept-Anbieter in der Systemgastronomie, der 2022 einen Umsatz von mehr als 157,5 Millionen Euro erzielte und mit rund 100 Restaurants zu den Top 20 der Gastro-Unternehmen in Deutschland zählt. Damit bietet die Postgalerie ihren Besuchern ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit, sich zwischen den Einkäufen zu stärken und zu verweilen. Der Mietvertrag mit der Enchilada-Gruppe hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

Ebenfalls Anfang 2024 wird eine weitere medizinische Einrichtung in der Postgalerie eröffnen. Auf einer Fläche von rund 230 qm entsteht eine Praxis für Neurologie. Bisher bietet die Postgalerie, die ursprünglich rein als Shoppingcenter mit einigen Büroflächen konzipiert worden war, schon eine moderne ca. 500 m² große Augenklinik.

Die Sparkasse Vorderpfalz erweitert ihr Serviceangebot im Erdgeschoss der Postgalerie. Während der Umbauphase ihres Sparkassenquartiers wird sie ab Juni 2024 etwa 500 Quadratmeter Fläche für die Kundenbetreuung nutzen.

"Die umfangreiche Revitalisierung der Postgalerie befindet sich auf den letzten Metern", sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel. "Mit einer ausgewogenen Mischung aus Einzelhandel, Büros, einem Hotel, medizinischen Einrichtungen, Finanzdienstleister, attraktiver Gastronomie und einem großen Fitness-Club haben wir einen neuen Anziehungspunkt in der Stadtmitte von Speyer geschaffen".

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in aus- schließlich "A"-Lagenkleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist im Basic Board der Frankfurter Börse (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstr. 6 B

20148 Hamburg

T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340

presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG

Hans-Christian Haas

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30

h.haas@erwe-ag.com

