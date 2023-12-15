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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
15.12.2023 | 09:12
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 15

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

4.0617 USD

IE00BLRPQH31

14 December 2023


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

7.2352 USD

IE00BJXRZJ40

14 December 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.6112 USD

IE00BLRPRQ96

14 December 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.6260 USD

IE00BLRPRR04

14 December 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.3572 USD

IE000RMSPY39

14 December 2023

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

4.9919 USD

IE000PY7F8J9

13 December 2023

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

5.1911 USD

IE000QUCVEN9

13 December 2023


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© 2023 PR Newswire
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