In einer Kurzmitteilung zu den EVN-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research mitunter: "Für 2023/24e erwartet das EVN Management unter der Annahme eines stabilen regulatorischen und energiepolitischen Umfelds einen Nettogewinn von 420 bis 460 Mio. EUR. Damit liegt die Prognose deutlich über unseren Erwartungen (EUR 376 Mio.) und erreicht die ambitionierten Markterwartungen. Der Vorstand beschloss auch eine neue Dividendenpolitik. Künftig will EVN eine Mindestdividende von 0,82 EUR pro Aktie zahlen, statt wie bisher 0,52, und strebt mittelfristig eine Ausschüttung von rund 40 % des bereinigten Nettogewinns an. In Anbetracht der Mittelfristziele würde die Ausschüttungsquote einer Dividende je Aktie von 0,9 bis 1,01 EUR entsprechen. Das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...