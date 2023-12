Treiber seien ein robuster Arbeitsmarkt, höhere Löhne bei sinkender Inflation, ein schlanker Lagerbestand, saubere Lieferketten und ein Technologiesprung in der Personalisierung von Werbeaktionen. Somit sei die Grundlage für steigende Margen gelegt. Die "best long idea for 2024" lautet deshalb TARGET. Die "best small or mid-cap idea" ist für Goldman Sachs im Sektor OLLIE´S BARGAIN OUTLET HOLDINGS. Als "best sell idea" wird FOOTLOCKER aufgerufen. Weitere aussichtsreiche Titel im Bereich der Retailer sind laut Goldman Sachs BATH &BODY WORKS, BEST BUY, DOLLAR GENERAL, HOME DEPOT oder LOWE´S.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf unter www.boersenkiosk.de





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken