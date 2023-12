Unterföhring (ots) -Bühne frei für "Die besten Comedians Deutschlands". Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr in SAT.1 (bis zu 10,2% MA, Z. 14-59 Jahre) geht die Comedy-Gala 2024 auf Tour - präsentiert von SAT.1.Geballte Comedy-Power Live on Stage: Chris Tall, Torsten Sträter, Kaya Yanar, Michael Mittermeier, Markus Krebs, Ralf Schmitz, Maria Clara Groppler, Tahnee, Olaf Schubert, Paul Panzer, Bastian Bielendorfer, Özcan Cosar, Cindy aus Marzahn und viele weitere Comedians präsentieren die besten Gags, die witzigsten Pointen und die größten Lacher aus ihren aktuellen Stand-up-Programmen. Tickets für die Show sind ab sofort erhältlich.2024 zeigt SAT.1 dann vier neue Folgen der Comedy-Gala und wird damit für viele lustige Stunden sorgen.Tourveranstalter der Showreihe ist Seven.One Starwatch und Brainpool Live Entertainment.Termine:- Mittwoch, 21.02.2024, Köln, E-Werk*- Donnerstag, 22.02.2024, Köln, E-Werk*- Montag, 25.03.2024, Köln, E-Werk*- Dienstag, 26.03.2024, Köln, E-Werk*- Sonntag, 01.09.2024, Hannover, ZAG-Arena- Montag, 02.09.2024, Hamburg, Barclays Arena- Dienstag, 03.09.2024, Berlin, Mercedes-Benz Arena*TV-AufzeichnungenTickets und weitere Infos unter: www.sat1.de/DieBestenComediansDeutschlands*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.12.2023Pressekontakt:Tina Land, Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192, - 1158email: tina.land@seven.one, frank.wolkenhauer@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5672889