Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/USD-Kurs hat auf die Notenbankentscheidungen mit einer kräftigen Bewegung nach oben reagiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ausgehend von 1,0780 sei die 1,10er Marke kurzfristig überschritten worden. Wie erwartet seien die Leitzinsen unverändert geblieben. Die Aussagen zur weiteren Zinspolitik seien unterschiedlich ausgefallen. So habe der US-Notenbankchef Powell davon gesprochen, dass sich die FED am Zinsgipfel befinde und Zinssenkungen thematisiert würden. Der Markt interpretiere dies mit einem Zinssenkungspotenzial von bis zu 1,5% im Jahr 2024. ...

