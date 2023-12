Ging es in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung von elektrischen Autos und ihren Plattformen vor allem darum, diese überhaupt in größeren Stückzahlen auf die Straßen zu bringen, verändert sich jetzt der Fokus: Die Weiterentwicklung des Antriebs wird wichtiger! Wir haben bei electrive LIVE mit Experten über die Top-Trends diskutiert. Hier ist der Konferenzbericht. In der "alten" Autobranche galten Elektromotoren lange Zeit - wie auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...