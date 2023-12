Spekulationen um einen Spartenverkauf beflügeln heute den Kurs des Software-Konzerns - zeitweise ging es um 12 % nach oben. Der Börsenumsatz war im frühen Handel weit überdurchschnittlich. Die französische Zeitung "Le Figaro" hatte berichtet, dass der Flugzeugbauer AIRBUS ein Auge auf den Geschäftsbereich Big Data, Cybersicherheit und Supercomputer-Aktivitäten (BDS) geworfen habe. AIRBUS und ATOS stünden in Verhandlungen, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wir meinen: Wo Rauch ist, da ist auch Feuer!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



